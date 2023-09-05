Turan Dursun unutulmadı

Haber Merkezi

Cumhuriyet aydınlarından Turan Dursun, 33 yıl önce evinin önünde düzenlenen suikastle katledildi. 4 Eylül 1990 yılında suikaste öldürülen Dursun, olay yerinde yaşamını yitirdi. Suikastten 4 yıl sonra olaya ilişkin İrfan Çağrıcı müebbet hapis ile cezalandırıldı ancak Muzaffer Dalmaz yakalanamadı.

Dursun’un ölüm yıldönümünde ÇYDD, sosyal medya hesabından bir anma mesajı paylaştı.

Söz konusu paylaşım şu şekilde: “Büyük aydın, araştırmacı ve yazar Turan Dursun’u, hain bir suikast sonucunda aramızdan ayrılışının 33. yılında saygıyla anıyoruz.”