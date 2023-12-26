Turgay Olcayto görevini bırakıyor: TGC'nin yeni başkanı Vahap Munyar oldu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu’nda 10 yıldır başkan olarak görev yapan Turgay Olcayto, İstanbul’dan taşınma kararı aldığı için 6 Ocak 2024 tarihi itibariyle görevini bırakacağını açıkladı. TGC Yönetim Kurulu’nun yeni görev dağılımına göre; Başkan Vekili olarak görev yapan Vahap Munyar TGC Başkanı olarak seçildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu’nda 10 yıldır başkan olarak görev yapan Turgay Olcayto, İstanbul’dan taşınma kararı aldığı için 6 Ocak 2024 tarihi itibariyle görevini bırakacağını açıkladı. TGC Yönetim Kurulu’nun yeni görev dağılımına göre; Başkan Vekili olarak görev yapan Vahap Munyar TGC Başkanı olarak seçildi.

Toplantıda TGC Başkan Vekilliğine Doğan Şentürk, Başkan Yardımcılığı görevine İhsan Yılmaz, Genel Saymanlık görevine Hakan Güldağ’ın seçilmesine karar verildi. Sibel Güneş Genel Sekreter, Nuray Karagöz Genel Sekreter Yardımcısı, Göksel Göksu, Pınar Aktaş, Uğur Güç ve Atilla Dişbudak ise üye olarak görevlerine devam edecek. Toplantıda Turgay Olcayto’dan boşalacak yönetim kurulu üyeliğine ilk yedek üye Garbis Özatay’ın çağırılmasına karar verildi.

Bugün yapılan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kurullar ve Komisyonlar Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan ve İstanbul’dan taşınacağı için ayrılacağını duyuran Turgay Olcayto şunları söyledi:

“NE İKTİDARLARIN NE SERMAYENİN NE DE ÇIKARCI MEDYANIN YANINDA OLDUM”

“Sedat Simavi önderliğinde gazetecilerin sorunlarını çözmek, haberin serbest dolaşımını sağlamak, bağımsız bağlantısız gazeteciliği hayata geçirmek için kurulan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 77’nci yılını onurlu bir biçimde tamamladı. 10 yıldan bu yana bu güzide topluluğun başkanlığını yürütmek, yönetim, denetim, balotaj, onur kurullarıyla komisyonlarındaki siz değerli arkadaşlarımla birlikte olmak benim için büyük bir gurur vesilesi oldu. Nail Güreli ile 1994’te başladığımız Cemiyet serüvenimiz süresince hemen hemen bütün kurullarda görev yaptım. Bu görevlerim sırasında hep gazeteciliğin evrensel kurallarına göre çalışmaya gayret ettim. Ne iktidarların ne sermayenin ne de çıkarcı medyanın yanında oldum. Yönetim kurullarındaki bütün arkadaşlarımla uyum içinde bağımsız bağlantısız gazeteciliğin ayakta kalması için uğraş verdik, veriyoruz. Hiçbir koşulda eğilmedik, bükülmedik. Kısaca bana bu gücü veren kurullardaki tüm arkadaşlarıma teşekkürü borç biliyorum.

“BİRLİKTE KURDUĞUMUZ EKİBİMİZ CEMİYETİ DAHA DA İLERİ TAŞIYACAK GÜÇTEDİR”

Şimdi ayrılık zamanı; çok sevdiğim İstanbul’u geride bırakıyorum. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin başkanlığından da 6 Ocak 2024 tarihi itibariyle istifa ediyorum. Biliyorum ki, birlikte kurduğumuz ekibimiz Cemiyeti daha da ileri taşıyacak güçtedir. Bu bakımdan gözüm hiç arkada kalmadan sizlere veda ediyorum. Tüm kurul üyelerimize, komisyon üyelerimize ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin bütün üyelerine sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Toplantıda TGC Yönetim Kurulu Üyeleri Turgay Olcayto’ya başkan olarak verdiği büyük emek için şükran plaketi sundu. Gazeteciler Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanı Selami Turgut Genç de Turgay Olcayto’ya hizmetlerinden ötürü bir plaket verdi. TGC Kurullar ve Komisyonlar Değerlendirme Toplantısı’na Yönetim Kurulu’ndan Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel Güneş, Uğur Güç, Göksel Göksu, İhsan Yılmaz katıldı. Değerlendirme Toplantısı’nda Yönetim Kurulu adına TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş faaliyetlerle ilgili bilgi verdi. Balotaj Kurulu adına Başkan Mesude Erşan toplantıda konuşma yaptı. Onur Kurulu adına Adnan Özyalçıner görüşlerini dile getirdi. Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı Ayşegül Aydoğan Atakan, Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Murat Erdin, Meslek İlkelerini İzleme Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Hüseyin Irmak da faaliyetlerle ilgili olarak kurul ve komisyon üyelerini bilgilendirdi.

Toplantıda Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de yer aldı. Toplantıya TGC Denetim Kurulu’ndan Hilmi Hacaloğlu, Ali Yüksel, Balotaj Kurulu’ndan Haşmet Levent Yavuz, Ümit Aslanbay Onur Kurulu’ndan Ahmet Özdemir, Ayşegül Dora, Nevin Akkaya katıldı. Meslek İlkeleri Komisyonu’ndan Belma Akçura, Tuğrul Eryılmaz, Kadın Gazeteciler Komisyonu’ndan Ayten Serin İnsel, İrem Barutçu, Semra Kardeşoğlu, Kültür Sanat Komisyonu’ndan Fatma Batukan Belge, Öznur Oğraş Çolak ve Erol Aktı toplantıda yer aldı.

TGC üyeleri Garbis Özatay, Gökmen Karadağ, Mustafa Dolu, Olay Tan, İsmail Özmeral, Erden Aktoğu, Kadir İncesu, Tülin Dinçelli, Mustafa Dolu, Kemal Kazaz ve TGC Önceki İdare Müdürü Cem Çapanoğlu ile TGC Hatay Temsilcisi Mithat Kalaycıoğlu, İskenderun Temsilcisi Akın Bodur, Muş Temsilcisi Emrullah Özbey, Basın Müzesi Müdürü Saadet Altay ve Müdür Yardımcısı Nedim Kavuk da toplantıda bulundu. Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı adına ise toplantıya Yönetim Kurulu Üyesi Kani Atmaca ve Eyüp Coşkun katıldı.