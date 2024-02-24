Turgut Altınok, bir parti dışındaki tüm partileri proje tanıtım toplantısına çağırdı

Cumhur İttifakı'nın ABB Adayı Turgut Altınok'un, yerel seçimler için düzenleyeceği proje tanıtım toplantısına DEM Parti Parti'yi çağırmadı. Toplantıya diğer tüm siyasi partiler davet edilirken Mansur Yavaş'a da davetiye gönderildiği belirtildi.

Güncel 24.02.2024 16:21 Giriş: 24.02.2024 16:21

Güncelleme: 24.02.2024 16:31 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA