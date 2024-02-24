Turgut Altınok, bir parti dışındaki tüm partileri proje tanıtım toplantısına çağırdı
Cumhur İttifakı'nın ABB Adayı Turgut Altınok'un, yerel seçimler için düzenleyeceği proje tanıtım toplantısına DEM Parti Parti'yi çağırmadı. Toplantıya diğer tüm siyasi partiler davet edilirken Mansur Yavaş'a da davetiye gönderildiği belirtildi.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok'un proje tanıtım toplantısına, DEM Parti hariç diğer tüm siyasi partilerin davet edildiği bildirildi.
Altınok'un basın ofisinden proje tanıtım toplantısına ilişkin açıklama yapıldı.
MANSUR YAVAŞ DA DAVET EDİLDİ
Açıklamada, bu kapsamda Altınok'un, yarın Ankara Spor Salonu'nda yapılacak "Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Proje Tanıtım Toplantısı"na DEM Parti haricindeki tüm rakiplerini davet ettiği belirtildi.
Açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile tüm ilçe belediye başkanlarına da davetiye gönderildiği kaydedildi.