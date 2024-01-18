Turgut Altınok kimdir? Turgut Altınok'un kariyeri ve hayatı

AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanması sonrasında yurttaşlar Turgut Altınok kimdir sorusunu araştırmaya başladı. Toplamda dört dönem çeşitli partilerden Keçiören Belediye Başkanlığı görevi için seçilen ve görev süresince belediye bünyesinde "A takımı" isimli suç örgütüne destek verdiği iddialarına yanıt getirmeyen Turgut Altınok'un kariyeri ve hayatı yurttaşlar tarafından gündeme getiriliyor. Peki, Turgut Altınok kimdir? Turgut Altınok'un kariyeri ve hayatı!

Turgut Altınok kimdir sorusu Altınok'un AKP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanmasının ardından gündemdeki yerini aldı. 1999'dan itibaren farklı dönemlerde çeşitli partilerden üç kez Keçiören Belediye Başkanlığı görevine seçilen Turgut Altınok görev süresince Keçiören Belediyesi bünyesinde çalıştığı öne sürülen A Takımı isimli suç örgütü ve bu örgütün işlediği suçlar ile gündeme geldi. Peki, Turgut Altınok kimdir? Turgut Altınok'un kariyeri ve hayatı!

Turgut Altınok kimdir?

1 Nisan 1957'de Ankara'nın Bala ilçesinde doğan Turgut Altınok ilkokul ve liseyi Keçiören'de tamamladıktan sonra lisans eğitimini Azerbaycan'da Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) Genel Sekreterliğe kadar yükselen Turgut Altınok, 1994'ten bugüne 2009 - 2019 yılları hariç olmak üzere toplamda dört dönem Keçiören Belediye Başkanlığı görevine seçildi.

Turgut Altınok'un belediye başkanlığı yaptığı dönemlerde Keçiören'de A Takımı isimli suç örgütü birçok olay ile gündeme geldi. Mavi renkli minibüsler ve beyaz renkli otomobiller ile gezen grubun, ilçedeki halka açık alanlarda, “Ahlak ve adaba aykırı işlerin olup olmadığını” denetlemekle belediye tarafından görevlendirildiği iddia edildi. A Takımı, 1995 yılında Keçiören’in Ovacık Mahallesi’nde öldüren Erdal Yıldırım failleri olarak biliniyor. Ankara'da yaşayan Turgut Altınok evli ve dört çocuk babasıdır.

Turgut Altınok'un kariyeri ve hayatı

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönen Turgut Altınok, 1982 yılında 25 yaşında iken Milliyetçi Çalışma Partisi Keçiören İlçe Başkanlığı görevine atanarak siyasi kariyerine başlamıştır. 12 Eylül Darbesi'nden sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nde Genel Sekreterliğe kadar yükselmiştir. 1994 yerel seçimlerinde MHP'den Keçiören Belediye Başkanı seçilmiştir. Ancak, 1999 yerel seçimlerinde MHP'den Keçiören Belediye Başkanlığı için adaylığını kabul ettiremeyen Altınok, MHP'den istifa etmiş ve 17 Ocak 1999'da Fazilet Partisi'ne katılmıştır. Aynı yılın yerel seçimlerinde Fazilet Partisi Keçiören Belediye Başkan adayı olarak seçilmiştir.

Fazilet Partisi'nin kapatılması sonrasında AKP'nin kurucuları arasında yer alan Altınok, 2004 yerel seçimlerinde AKP'den tekrar Keçiören Belediye Başkanlığı'na seçilmiştir. Ancak, 2009 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Melih Gökçek'e karşı kaybetmiştir. 2013'te AKP'den istifa eden Altınok, 2014 yerel seçimlerinde Büyük Birlik Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanlığı için aday olmuş, ancak ikinci sırada bitirmiştir. 2019 yerel seçimlerinde AKP'ye dönerek Keçiören Belediye Başkanlığı için aday olmuş ve seçimi kazanmıştır.

Turgut Altınok 18 Ocak 2024'te AKP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir.

'A Takımı' nedir?

A Takımı, 1995 yılında Keçiören’in Ovacık Mahallesi’nde öldüren Erdal Yıldırım failleri olarak biliniyor. Keçiören’de yaşayan yurttaşların iddiasına göre A Takımı 1990’lı yıllarda dönemin MHP’li Keçiören Belediye Başkanı olan ve 31 Mart’tan sonra yeniden seçilen Turgut Altınok tarafından kuruldu. Keçiören’de yaşayan yurttaşların verdiği bilgiye göre Alevi yurttaşların yoğun olduğu Ovacık ve İncirli bölgesinde aktif olan grup, alkol tüketen ve satın alan yurttaşları “Gidin CHP’li belediyelerin olduğu ilçelerde için” diyerek tehdit ediyor.

A Takımı isimli grup, daha önce de benzer birçok olay ile gündeme geldi. Mavi renkli minibüsler ve beyaz renkli otomobiller ile gezen grubun, ilçedeki halka açık alanlarda, “Ahlak ve adaba aykırı işlerin olup olmadığını” denetlemekle görevlendirildiği iddia edildi. Keçiören’de yaşayan yurttaşların tepki gösterdiği grup, belediyeye iletilen tüm şikayetlere karşın yıllardır dağıtılamadı. Grubun, son yerel seçimlerde AKP'den seçilen eski MHP'li Belediye Başkanı Turgut Altınok'un desteğini aldığı iddia ediliyor.