Turgut Altınok'tan 'TOGO ortaklığı ve Antalya'da 600 ev' açıklaması

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'da TOGO Kuleleri'nde Sinan Aygün ile ortak olduğu ve Antalya'da 600 evinin bulunduğu haberlerinin yalan olduğunu bildirdiği açıklamasında gazeteci Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Ağırel ise belgelerle yanıt verdi ve "Sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'da TOGO Kuleleri'nde Sinan Aygün ile ortak olduğu ve Antalya'da 600 evinin bulunduğu haberlerinin yalan olduğunu bildirdi.

Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı kişi ve kurumlarca basın etiğine ve meslek kurallarına aykırı, seçim sathı mailinde seçmeni ve toplumu kötü niyetli ve kasıtlı olarak yanıltan asılsız haberlerin yer aldığını savundu.

Turgut Altınok, "Şahsımla ilgili mal beyanımı açıkladıktan sonra yapılan gerçek dışı, yalan ve iftira içerikli haberlerden biri Ankara'da TOGO Kuleleri'nde Sinan Aygün ile ortak olduğum, diğeri ise Antalya'da 600 evim bulunduğudur" ifadelerini kullandı.

"YALAN HABERLER SÜRATLE SERVİL EDİLMEYE BAŞLANMIŞTIR"

Her iki haberin de bir moral bozukluğu ve telaş içerisinde yaptırılmış manipülatif çabalar olduğunu anlatan Altınok, "Yönlendirilmiş anket sonuçlarının aksine, sokakların ve Başkentimizin şahsıma olan teveccühü ve güveni yükselmiş, sonuçlar hızla lehimize dönmüştür ki, bu moral bozukluğu ve çaresizlik içerisinde seviyesizce uydurulmuş yalan haberler süratle servis edilmeye başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Siyasete girmeden önce kazanılmış, hak edilmiş mal varlığının tartışılmasının abesle iştigal olduğunu belirten Altınok, belediye başkanlığı döneminde mal varlığının azaldığını kaydetti: "Zira belediye başkanlığım döneminde mal varlığım artmamış azalmıştır."

"ÇİRKİN DAVRANIŞLAR DEVAM EDERSE YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR"

"Bunların tamamı külliyen yalan ve iftiradan ibaret" diyen Altınok, "Hakkımda bu ve benzeri hayal ürünü, gerçek dışı, kötü niyetli, yalan ve iftira içeren, panik duygusuyla yaptırılan haberleri paylaşan, yayan, duyuranlar ve yorum yapan, her türlü yorumu yayan müfteriler hakkında, bu açıklamalarımdan sonra aynı çirkin davranışlara devam etmeleri halinde yasal süreç başlatılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Altınok, "Sayın Murat Ağırel hakkında iddia olarak ve kaynak göstermeden ve dahi şahsıma sorulmadan servis ettiği yalan haberler sebebiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadesini kullandı.

AĞIREL'DEN YANIT GECİKMEDİ

Altınok'un hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirttiği gazeteci Murat Ağırel'den yanıt geldi. Ağırel, "Sayın Altınok açıklama yapmış. Benim hakkımda savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirtmiş. Sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerine yer verdiği yanıtında, Altınok'a "Banka mevcutlarınızı, döviz mevduatınızı, araç bilgilerinizi, ziynet eşyalarınızı, eşinizin üzerine olan mal beyanlarını ve çocuklarınıza devrettiğiniz taşınır taşınmaz mallarınız nelerdir?" diye sordu.

Ağırel, şunları kaydetti:

"Yazımda ve paylaşımlarımda TOGO kulelerine veya arazisine ortak demedim. Ancak Elmar Tower arazinde ortak dedim (Belge 1)

Antalya’daki kat karşılığı 10 katlı 4 bloklu 660 daire yapılan araziniz mal beyanında yok (Belge 2)

Ortak olduğunuzu beyan ettiğiniz şirketinizin vergi bildirimi matrahsız… (Belge 3)

Yine soruyorum: Banka mevcutlarınızı, döviz mevduatınızı, araç bilgilerinizi, ziynet eşyalarınızı, eşinizin üzerine olan mal beyanlarını ve çocuklarınıza devrettiğiniz taşınır taşınmaz mallarınız nelerdir?"