Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a ilginç sözler: ‘Apo bey, Apo bey’ diyor

Seçimler yaklaştıkça iktidarın adayları "hayal güçlerini" kullanmaya başladı. Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok, Mansur Yavaş’a yönelik tuhaf ifadeler kullandı. Altınok, Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adayı olmak amacıyla “Apo bey, Apo bey” dediğini öne sürdü.

Seçimlere günler kala yalan ve kara propaganda hız kazandı.

Cumhur İttifakı’nın AKP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı ilginç sözlerle hedef aldı.

Gölbaşı’nda konuşan ve Yavaş’ın ilçeye 5 yılda hiçbir eser bırakmadığını iddia eden Altınok, “Herkesin belediye başkanı olamadı, herkese eşit hizmet yapamadı” dedi.

Altınok sözlerinin devamında sözü DEM Parti’ye getirdi. Yavaş’ın, Ankara’da ayrı aday çıkaran DEM Parti’yle işbirliği yaptığını öne süren Altınok, “Şu an DEM ile iş birliği yapan, DEM’in himayesi altına giren bir büyükşehir belediye başkanı var” iddiasında bulundu.

Yavaş’ın hedefinin Cumhurbaşkanlığı olduğunu savunan Altınok, bu nedenle “Apo bey, Apo bey” dediğini ileri sürdü.