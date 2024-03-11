Turgut Altınok’un yapacağı açılışa Keçiören Belediyesi personelinin zorla götürüldü

AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok'un açılışını yapacağı etkinliğe Keçiören Belediyesi personelinin zorla götürüldüğü ortaya çıktı. Personele, "Her amir, personeline yoklama alacak" mesajı gönderildi.

AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok'un gerçekleştireceği Keçiören Belediyesi'nin yenilenen "Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadı"nın açılışına zorla personel götürüldüğü ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Keçiören Belediyesi personeline etkinliğe katılmaları için WhatsApp üzerinden mesaj gönderildi.

Mesajda, "Pazartesi günü saat 15.00'de tüm personel eksiksiz, gece gündüz amir, şoför, cami ekibi, ev temizliği vs. sivil olarak Bağlum Stadı'nda olacak. Orada her amir, personeline yoklama alacak" denildi.