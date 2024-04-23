Turgut Özal'a sunulan ‘gizli’ damgalı belge sahaftan çıktı

1993 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunulan 'gizli' ibareli PKK ile mücadele raporu sahaftan çıktı.

Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunulan 'gizli' ibareli PKK ile mücadele raporu sahaftan çıktı.

İddiaya göre Özal'ın evi satılınca evraklar hurdacıya gitti, bir sahaf da o belgeyi hurdacıdan aldı.

10 Haber'den Masum Gök sahafta gezerken eline geçen bir belgeyi haberleştirdi. Belge, Susurluk devlet çetesini de kuran ‘gizli’ damgalı bir belge.

Söz konusu belge 1993 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunuluyor.

Gök'ün aktardığına göre, belgede PKK'nin kuruluşu ve PKK'nin eylemleri aktarılarak, nasıl bir mücadele yöntemi uygulanması gerektiği anlatılıyor.

"BELGE HURDACIYA GİTTİ"

Bu belgenin sahafın eline nasıl geçtiğini de anlatan Gök şunları söyledi:

"Bu yılın başında İstanbul Balmumcu’da bir ev satışa çıkarıldı. Evi satan Ahmet Özal’dı; yani bu belgenin sunulduğu Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu. Ahmet Özal konuyla ilgili “Belgenin çıktığı Turgut Özal’ın İstanbul’daki evi. Bir süre önce sattık. Evde böyle belgeler olduğunu bilmiyorum. Çok ilginçmiş” dedi.

Ev kısa süre önce satıldı. Evde bol miktarda kağıt ve kitap vardı. Bunları alsın diye de bir kağıt hurdacısıyla anlaşıldı. İşte sahaf Ahmet beyi arayan kağıt hurdacısı oydu. Turgut Özal’ın bir dönem ofis gibi de kullandığı anlaşılan evden çıkan belgelerin, kitapların neredeyse tamamı Özal’a aitti ve neredeyse hepsi kağıt hamuru olmak üzere hurdacıya gitti. Hurdacının teslim aldığı belgelerden biri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en ilginç dönemlerinden birine kısmen de olsa ışık tutan bu belgeydi işte…"