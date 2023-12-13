Turgut Özal Üniversitesi'nin eski ve yeni rektörü arasında liyakat yarışı: "Herkes kendi akrabasına sahip çıkmalı"

Malatya Turgut Özal Üniversitesi rektörü Recep Bentli’nin ile eski rektör arasında akademik ve idari kadrolara dair tartışma yaşandı. Rektör Bentli, personel alımlarının bir önceki rektör ve AKP eski Milletvekili Aysun Bay Karabulut döneminde yapıldığını söyledi. Karabulut, Bentli’nin iddialarına "Herkes kendi akrabasına sahip çıkmalı" yanıtını verdi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin eski ve yeni rektörü arasında kadro ve görevlendirme tartışması çıktı.

Rektör Recep Bentli işe alımlarla ilgili bir önceki dönemde rektör olan Aysun Bay Karabulut’u işaret etti. Eski Rektör Karabulut ise "Benim ablam o şehirde beş yıl milletvekilliği yaptı" diyerek kendini savundu.

Karabulut, "Herkes kendi akrabasına sahip çıkmalı" ifadesini kullandı.

Sözcü gazetesinden Evren Demirdaş'ın haberine göre Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne 2022 yılında atanan Recep Bentli’nin akrabalarının üniversitede akademik ve idari kadroda görev yaptıkları ortaya çıktı.



Bentli’nin teyzesinin kızı olan ve destek personeli bünyesinde temizlikçi olarak alınan Nazlı Bahar Canbay’ın hukuk biriminde büro personeli olarak görevlendirildiği ortaya çıkmıştı.

“ATANMALAR BENDEN ÖNCEKİ REKTÖR DÖNEMİNDE YAPILMIŞTIR”

Rektör Recep Bentli, bahsi geçen kişilerin kadro ve görevlendirmelerinin kendisinin döneminde yapılmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitemiz ve tarafıma ilişkin bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan kadro ve atanma ile ilgili iddialar tamamen asılsız olup deprem sonrası zor şartlarda iş yapma enerjimizi yok etmeye yönelik iftiralardır. Bu iftiraların hangi mahfillerde ne amaçla hazırlanıp servis edildiğini bilmekte, yakından takip etmekteyiz. Bahsi geçen tüm kişilerin kadro ilanları, görevlendirilmeleri ve atanma süreçleri benden önceki rektör tarafından yapılmıştır.

Dolayısıyla bu süreçlerin şahsımla ilgili hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Rektörlüğüm döneminde yapılmış gibi lanse edilen bu iftira manipülatif ve dezenformasyon içerikli asılsız haberlerin yakın takipçisi olacağımı ve müfterilerle ilgili tüm yasal haklarımı saklı tutacağımı kamuoyunun dikkatine saygıyla sunarım."

“ABLAM ATANMANIZI DESTEKLEDİ”

Bentli’nin iddialarına sosyal medyada cevap veren eski rektör Aysun Bay Karabulut ise, iddiaları reddetti. Karabulut, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi akrabalarını benim aldığımı iddia eden kişilere karşı verilmiş cevabımdır. Herkes kendi akrabasına sahip çıkmalı. Yapılan hatalar başkalarına mal edilerek düzeltilmemeli. Gerçekler gün yüzüne çıkınca bazı şeyleri düzeltmek için ben yapmadım başkası yaptı demek ancak 3 yaşındaki çocukların düşüncesidir. Lütfen iftira ve yalan haberlerinize alet ettiğiniz kişinin sizden önceki kurucu rektör olduğunu sabahlara kadar kurmak için uğraştığını, emek verdiğini unutmayın.

Benim ablam o şehirde 5 yıl Milletvekilliği yaptı sizi de iki dönem il sağlık müdürlüğü yaptı. Benden sonraki atanmanızı da destekledi. Bana saygınız yoksa en azından sizi atatan ve atayan iradeye karşı bu tür yollara başvurmayınız."

Karabulut'un sosyal medyada yaptığı açıklamayı daha sonra kaldırdığı görüldü.