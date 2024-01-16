Turgutlu Lisesi'nde öğretmen 'bayrak' açtı, öğrenciler bozkurt işareti yaptı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, bir öğretmenin Turgutlu Lisesi'nde öğrencilerle birlikte bozkurt işareti yaptığı fotoğrafı paylaşarak, söz konusu durumun "eğitim kurumlarında yapılan siyasi çalışmanın örneği" olduğunu belirtti. Akın, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Turgutlu Lisesi'nde bir öğretmen öğrencilerle birlikte bozkut işareti ile poz verdi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, bir öğretmenin sınıf içerisinde bayrak açtığı, öğrencilerin ise bozkurt işareti yaptığı fotoğrafı paylaştı.

CHP'li Akın görevli öğretmenin eğitim kurumu içerisinde siyasi çalışma yürüttüğünü belirterek suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Facebook hesabı üzerinden açıklama yapan Çetin Akın, şunları söyledi:

"Eğitimde geldiğimiz nokta! Burası Turgutlu’muzun en köklü devlet okullarından Turgutlu Lisesi. Devlet memuru bu öğretmenimizin eğitim yuvalarında yaptığı siyasi çalışmanın örneğidir. Yarın konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"EĞİTİMİN SİYASALLAŞMASININ KARŞISINDA OLACAĞIZ"

Paylaşımın ardından bir de yazılı açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, şunları söyledi:

“İlim ve irfan yuvası olması gereken okullarımızda, bir siyasi partinin gençlik kolları gibi hareket eden vakfın yaptığı siyasi çalışmaları eleştirmek adına yaptığımız paylaşım çok yanlış yerlere çekilmiştir. Tabelalardan T.C. ibaresi sökülürken, okullardan andımız kaldırılırken, terörist başının mektubu devlet televizyonunda okutulurken tepkisini en yüksek perdeden göstermiş bir vatan evladı olarak; Sinan Ateş’in seneyi devriyesinde yaptığımız paylaşım duruyorken, Türk ve Bayrak düşmanı olarak ilan edilmek asla kabul edeceğimiz bir durum değildir. Geçmişinde eğitim yuvalarının siyasallaşmasının bedelini kardeşin kardeşe düşman edilmesiyle ödemiş bir memleketin ferdi olarak tepkimiz Bayrak ve Türklüğe değildir, asla da olamaz. Bu vesileyle yaptığımız paylaşımın yanlış yerlere çekilmesi sonucu kırdığımız, üzdüğümüz tüm hemşehrilerimizden özür dileriz. Hangi görüşten olursa olsun eğitimin siyasallaşmasının karşısında olmaya devam edeceğiz. Bizleri yakından tanıyan herkesin bildiği gibi Türklük ve bayrak kırmızı çizgimizdir!”