Turist rehberliği tarihe karışabilir

Turist rehberleri geçen hafta Meclis’e sunulan ve turlarda turist rehberi bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldıracak yasa teklifine tepki gösterdi. Rehberler teklif yasalaşırsa mesleğin bitme noktasına geleceğini söyledi.

Berkay SAĞOL

Turizm sektörü 1618 sayılı TÜRSAB Yasası ve 6236 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun tekliflerini konuşuyor. Geçen cuma Meclis’e sunulan 14 maddelik teklif yasalaşırsa yabancı dil bilmeyen kişiler rehberlik yapabilecek. Aynı zamanda turist rehberlerinin en az bir yabancı dil bilme zorunluluğu kaldırılacak.

Teklif ile ayrıca seyahat acentaları ile ilgili de bazı değişiklere de gidilecek. Tur otobüslerinde rehber bulundurma zorunluluğu kaldırılacak.

İSTİHDAM PROBLEMİNE YOL AÇACAK

Turist Rehberleri Odaları Birliği (TUREB) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Kahveci, “Mesleğimize giriş şartlarından olan en az bir yabancı dil bilme şartı kaldırılmak isteniyor. Rehber olmanın ilk şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Dolayısıyla bizler ana dilimiz olan Türkçeyi de çok iyi konuşabiliyoruz. Türkçe çıkılan turlarda daha az yevmiye verilmek isteniyor. Asıl amaç zaten rehberlerin kazançlarını düşürmek. Zaten kötü olan şartlar daha kötü olursa meslek bitme noktasına gelecek.” dedi.

Yevmiye düşürmeye paralel olarak rehberlerin otobüslerden indirilmek istenmesine dikkat çeken Kahveci, şunları söyledi: “Kalkış noktasından tur varış noktasına kadar boş bir yolculuk, düşünülemez. Sadece müze ve ören yerlerinde rehber alınması gerektiği savunuluyor. Hangi müze ve ören yeri önünde hangi dilden kaç rehber bulundurmalıyız? Ören yeri olarak bulunan doğa yerlerine gidip tur gelsin diye mi beklemeliyiz? Farklı bölümlerin mezunlarıyla beraber yaklaşık 100 bin kadar rehber ortaya çıkacak. Bu kadar rehbere biz iş sağlayabilecek miyiz? Bu kadar acenta var mı? Bu durum istihdam problemine yol açacak. Yapılmak istenen bu değişiklikler, ülkemizi hem yerli hem yabancı turistlere bir kültür elçisi olarak tanıtan rehberlerin mesleğini bitirme noktasına getirecek ve önüne geçilemez bilgi kirliliklerine de yol açacak.”

Levent Kahveci

Turist Rehberleri Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

AMAÇ YEVMİYENİN AZALTILMASI

Tarih, Kültür, Turizm, Rehberler Derneği Başkanı Barış Partal, rehberliğin yalnızca ören yerleri anlatmakla sınırlı olmadığına dikkat çekti. Partal, “Rehberlik, mitolojiden folklöre, ilk yardımdan işletme bilgisine uzanan geniş bir bilgi birikimi gerektiren bir meslek. 14 bine yaklaşan sayısı 38 dilde hizmet veren meslektaşlarımız, turizm piyasasında yaşanan dönemsel yoğunluklardan sorumlu tutulmak isteniyor. Teklif dikkatlice incelendiğinde, her beş yılda bir yenilenen sınavlar gibi temel hukuk kurallarına aykırılıklar dikkati çekiyor. Nihayetinde bu tasarıdan amaçlananın rehberlik yevmiyesini yüzde 30 oranında azaltmak olduğu anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.

Türkçe rehberlik, rehberlerin sadece müze ve ören yerlerinde görevlendirilmesi gibi maddeler içeren kanun teklifi rehberler tarafından tepkiyle karşılandı. Turist Rehberleri Odaları Birliği (TUREB) Türkiye genelindeki tüm rehber odalarını kanun teklifine tepki için bugün Ankara’da toplanmaya çağırdı.