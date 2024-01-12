Turistler, Ayasofya'ya giriş için ücret ödeyecek

Ayasofya'ya turistik amaçla gelen yabancılardan giriş ücreti alınacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, giriş ücretinin 25 euro olacağını bildirdi.

İktidarın müzeden camiye dönüştürdüğü Ayasofya'da turistlerden giriş ücreti alınacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un Ayasofya'da başlattığı restorasyon ve koruma çalışmaları kapsamında ziyaretçilere yönelik camide yeni düzenlemeye geçilecek.

Bu kapsamda, galeri katını ziyaret edecekler için bilet satışının yapılacağı ve 15 Ocak'ta hizmete alınacak gişe, III. Ahmet Çeşmesi karşısına konumlandırıldı.

Ayasofya'da, 15 Ocak'ta başlayacak olan yeni uygulama ile turistler ziyaretlerini gerçekleştirebilecek.

Ayasofya'da QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen sistemle ziyaretçiler cep telefonlarının kulaklıkları veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri rahatsız etmeden 23 dilde bilgi alabilecek.

Ayasofya'ya turistik amaçla gelen yabancılardan alınacak giriş ücreti 25 euro olacak.