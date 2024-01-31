Turizm gelirleri beklenti altında kaldı: Bakan Şimşek'ten yeni hedef

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin hedeflerin altında kalan turizm gelirine ilişkin bir açıklama yaptı. 2023 yılında turizmde tüm zamanların en iyi performansının sergilenmesine rağmen 55,6 milyar dolar olan hedefin tutturulamadığına işaret eden Şimşek, "Turizm gelirinin 59,6 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz. 2028 yılı hedefimiz 82,3 milyon ziyaretçi ile 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşmaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılında turizm gelirinde tüm zamanların en yüksek performansının sergilendiğini ancak hedefin altında kalındığını kaydetti.

Şimşek, sosyal medya hesabı "X" üzerinden 2023 yılı turizm istatistiklerine ilişkin paylaşım yaptı.

Verilerdeki olumlu bir seyir olduğunu söyleyen Şimşek, "2023 yılında turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergiledik. Turizm geliri ise 54,3 milyar dolarla 55,6 milyar dolar olan hedefin altında kaldı" değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılında turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergiledik. Ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı yıllık yüzde 11,1 artışla 57,1 milyona ulaşarak yıl sonu hedefini (56,7 milyon) aştı. Turizm geliri ise 54,3 milyar dolar ile 55,6 milyar dolar olan hedefin altında kaldı. Orta Vadeli Programa göre, bu yıl da turizmde güçlü seyrin devamı ile ziyaretçi sayısının 59,4 milyona, turizm gelirinin ise 59,6 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz. 2028 yılı hedefimiz 82,3 milyon ziyaretçi ile 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşmaktır."

2023 yılında turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergiledik.



Ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı yıllık yüzde 11,1 artışla 57,1 milyona ulaşarak yıl sonu hedefini (56,7 milyon) aştı.



Turizm geliri ise 54,3 milyar dolar ile 55,6 milyar dolar olan hedefin altında kaldı.… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 31, 2024

TURİZM İSTATİSTİKLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin turizm geliri, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 16,9 artarak 54 milyar 315 milyon 542 bin dolara yükselirken, bu dönemde ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 57 milyon 77 bin 440 kişi oldu.

Turizm geliri, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 16,9 artarak 54 milyar 315 milyon 542 bin dolar oldu. Söz konusu veri 55,6 milyar dolar olan hedefin altında kaldı.