Türk Dişhekimleri Birliği, YÖK önünden seslendi: Sorunların çözümü için 4 talep

Türk Dişhekimleri Birliği, artan fakülte sayısı ve eğitimdeki nitelik kaybına tepki göstermek amacıyla, YÖK binası önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Dişhekimliği fakültesi ve mezun sayısı nedeniyle ortaya çıkan işsizlik/işçileşme sorununun giderek büyüdüğü kaydedilen açıklamada, dört talep açıklandı.

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önünde bir açıklama yaparak, giderek artan fakülte sayısı ve eğitimdeki nitelik kaybına tepki gösterdi.

YÖK'ün, birliğin altıncı randevu talebine de yanıt vermemesi nedeniyle, bina önünde açıklama yapma kararı alındığı aktarılan açıklamada, Türkiye’deki dişhekimliği fakültesi sayısı 105’e yükseldiği ve ülkede mezun sayısı nedeniyle işsiz, emeği çok ucuzlatılmış ve mesleği değersizleştirilmiş dişhekimlerinin olduğu, çalışma biçiminin işçileşmeye evrildiği ve piyasa koşullarının hüküm sürdüğü bir dönem yaşandığı vurgulandı.

Akademik kadroların fakülte ve öğrenci sayılarına orantılı olarak artmamasının, dişhekimliği eğitiminin niteliğini düşürmekle birlikte etik, deontolojik ve malpraktis sorunlarına ilişkin risk oranını da giderek yükselttiği kaydedilen açıklamada, "Özellikle 2010 yılından itibaren akıl dışı bir şekilde artan dişhekimliği fakültesi ve mezun sayısı nedeniyle ortaya çıkan işsizlik/işçileşme sorunu giderek büyümektedir" denildi.

Açıklamada, ifade edilen sorunların çözümü için şu talepler açıklandı:

"Kamu kaynaklarının etkin şekilde kullanılması, dişhekimliği eğitiminin geliştirilebilmesi, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin niteliğinin korunabilmesi ve dişhekimi emeğinin değerinin korunabilmesi için bir kez daha ifade ediyoruz;

• İnsan gücü planlaması yapılmadan dişhekimliği fakültesi açılmamalı,

• Nitelikli dişhekimi eğitimi için uluslararası standartlarda akademik kadro olması, vazgeçilmez olmalı

• Henüz eğitime başlamamış olan fakülteler kapatılmalı,

• Eğitim veren fakültelerde ise kontenjanların hızla azaltılmasını sağlayacak kararlar hiç zaman yitirilmeden alınmalıdır."