"Türk Escobar" Ürfi Çetinkaya'nın örgütüne operasyon: Mal varlığına tedbir konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yakalandığını duyurduğu ‘Türk Escobar' olarak bilinen Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün yaklaşık 20 milyar TL değerindeki mal varlığına tedbir konuldu.

"Türk Escobar'ı" olarak bilinen Ürfi Çetinkaya'nın mal varlığına tedbir konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cezaevindeki Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, Ürfi Çetinkaya'nın oğulları Rüstem Çetinkaya ile Hakan Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu 44 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

20 MİLYAR DEĞERİNDE

Operasyon kapsamında şüphelilere ait 147 arsa, 56 konut, 8 apartman, 74 işyeri, 53 araç, tekne, 53 şirketteki ortaklık payları, 64 banka hesabı ve 7 adet kiralık kasa, çok sayıda ziynet eşyası, nakit para ve soğuk cüzdan olmak üzere yaklaşık 20 milyar TL değerinde mal varlığına tedbir konuldu.

Adreslerde ele geçirilen altın, silah ve paralar ise emniyette sergilendi. Sergilenen mal varlıkları arasında işlemeli bıçaklar, altın setler ve silahlar dikkat çekti.