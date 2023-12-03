Türk-İş Başkanı, asgari ücret pazarlığını başlatacakları rakamı açıkladı

Asgari ücret görüşmelerine dair konuşan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, pazarlığı başlatacakları rakamı açıkladı, bu sınırın altında bir pazarlık yapmayacaklarını söyledi. Atalay’ın bahsettiği ücret, ‘açlık sınırı.’

Ekonomistler ve çalışanlar yeni belirlenecek olan asgari ücretle ilgili beklenti ve tahminlerini dile getirirken, işçiler adına masaya oturacak olan Türk-İş’in Genel Başkanı Ergün Atalay, pazarlığa başlayacakları taban rakamı açıkladı.

NTV’ye konuşan Atalay, pazarlığı 4 kişilik bir ailesinin açlık sınırı olan 14 bin 25 liradan başlatacaklarını söyledi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin bu rakamın üzerinde olması gerektiğini söyledi. Atalay, "Zam devam ettiği için bırakın sene sonunda insan 3 ay bu ücret ile idare edemiyor." dedi.

"Açlık sınırından bir pazarlık olmaz." diyen Atalay, bu sınırın üzerinden bir pazarlık olacağını kaydetti.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da 2024 zammı için tek işçinin değil, 4 kişilik bir ailenin masrafı hesaplanması gerektiğini dile getirdi.

Arslan, "Yüksek enflasyon ve refah payı, milli gelirden kaybettiklerimizin ilave edildiği büyüme hızının da yansıtıldığı 4 kişilik bir işçi ailesinin asgari ihtiyaçlarını sağlayacak bir asgari ücret bizim için yeterli." diye konuştu.

TEK ZAM AÇIKLAMALARI

Hem AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanı Vedat Işıkhan son iki senenin aksine, önümüzdeki yıl asgari ücrete tek zam yapılacağı mesajını vermişti. Erdoğan, “Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan’dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz” demişti.

Mevcutta 11 bin 402 lira olan asgari ücrete yapılacak zam, aralık ayı sonuna kadar netleşecek.