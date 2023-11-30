Türk-İş Başkanı Atalay'dan Bakan Işıkhan'a 'asgari ücret' tepkisi

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Bakan Vedat Işıkhan'ın asgari ücret için "Senede bir kez zam olacak" sözlerine tepki göstererek, "Hiç olmasın! Enflasyon olmasın, zam da yapmayın, para da vermeyin! Parayı ver, yap zammı, parayı ver, yap zammı! Neye yarıyor ki?" dedi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, 24. Olağan Genel Kurulu'na katılarak konuşma yaptı.

Ergün Atalay, açıklamasında 2024 yılı için belirlenecek asgari ücret için Türk-İş'in teklifini açıkladı.

Asgari ücret hakkında "Bu ücret başlangıç ücreti, öyle bir noktaya geldi ki bizim ülkemizde, bu ücret geçim ücreti oldu" diyen Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücret açıklamasına tepki gösterdi.

Bakan Işıkhan'ın asgari ücret için "Senede bir kez zam olacak" dediğini anımsatan Atalay, "Hiç olmasın! Enflasyon olmasın, zam da yapmayın, para da vermeyin! Parayı ver, yap zammı, parayı ver, yap zammı! Neye yarıyor ki?" tepkisini gösterdi.

Atalay, açıklamasında şunları söyledi:

"O masada iki gün sonra 4 tane işçi oturacak. Bu paralara nasıl geçinemeyeceklerini anlatacaklar. Cambaz olsanız 11 bin 400 TL’yle bir hafta geçinemezsiniz. Bu mesele hepimizin meselesi. 8 milyon asgari ücretli bu ülkenin en büyük sözleşmesi.

Ülkeyi yönetenlere bizi görmemezlikten gelmeyin diyorum. Bizi yok saymayın. 3 gün sonra oturduğunuz koltuklarda işçiler oturur. Bazı bürokratlar ben devletin sahibiyim zannediyor. Herkes için geçici bu iş."