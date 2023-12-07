Türk-İş Başkanı Atalay'dan "Masadan kalkarız" açıklaması: Hangi rakama işaret etti?

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerinde, 14 bin TL civarında hesaplanan açlık sınırının teklif edilmesi halinde masadan kalkacaklarını söyledi: "O zaman masadan kalkarız. Öyle şey olmaz."

2024 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek üzere 11 Aralık Pazartesi günü ilk toplantısını yapacak.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesi kritik açıklamalarda bulundu. Habertürk'ün sorularını yanıtlayan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay komisyonda 2 kadın, 2 erkek asgari ücretli işçinin yer alacağını, işçilerin nasıl geçinemediklerini, hükümet ve işveren temsilcilerine masada anlatacaklarını vurguladı. Atalay, hükümet tarafının teklifini görmeden rakam konuşmayacaklarını söyledi.

14 bin TL civarında hesaplanan açlık sınırıyla hükümetin gelmesi halinde ne yapacakları sorulan Atalay, “O zaman masadan kalkarız. Öyle şey olmaz” dedi.

Bazı hükümet yetkililerinin ifade ettiği ve yüzde 25 artışa tekabül eden 14 bin 250 TL gibi bir ücreti de asla kabul etmeyeceklerini söyleyen Atalay, “Bizim rakam telaffuz etmemiz doğru değil. Ne vereceklerini görelim; ondan sonra tavrımızı belirleriz. Teklifi Başkanlar Kurulu’na getirip orada kararımızı veririz” dedi.

Atalay, asgari ücrete yılda bir defa zam yapılacağı göz önüne alındığında, yılsonuna kadar geçimi sağlayacak bir artış yapılması gerektiğini söyledi.