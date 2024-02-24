TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak, yakalandığı hastalık sonucu hayatını kaybetti.
Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal'in Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti.
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası’nın Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak için yarın saat 12.00’de Türk Metal Sendikası önünde tören yapılacak.
Kavlak'ın cenazesi törenin ardından ikindi vakti Kırıkkale Kavlak Camiinde kılınacak cenaze namazından sonra aile mezarlığında defnedilecek.
Türk Metal Sendikası'ndan yapılan paylaşımda,
"TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı, Türk Metal Sendikası’nın Onursal Genel Başkanı, ülkemiz sendikal hareketinin yetiştirdiği değerli sendikacı, başkanımız Pevrul Kavlak, bugün (24 Şubat 2024 Cumartesi günü) yakalandığı amansız hastalık sonucu vefat etmiştir. Merhum Genel Başkanımız için yarın (25 Şubat 2024 Pazar günü) saat 12:00’de Türk Metal Sendikası önünde bir tören yapılacak, ardından ikindi vakti Kırıkkale Kavlak Camiinde kılınacak cenaze namazından sonra aile mezarlığında defnedilecekti" ifadelerine yer verildi.