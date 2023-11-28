Türk-İş gözünü Atatürk Orman Çiftliği'ne dikti: Genel merkez binası yapmak istiyor

Türk-İş Konfedarasyonu'nun yeni genel merkez binasının yapım ihalesi için Mimarlar Odası'nda belge istediği ortaya çıktı. Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş, hukuki sürecin devam ettiğine dikkat çekerek istenen belgenin verilmediğini duyurdu.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş, Türk-İş'in Atatürk Orman Çiftliği'nde sendikanın genel merkez binasının yapım ihalesi için Mimarlar Odasu'ndan belge istediğini duyurdu.

Karakuş, imar süreçlerine ilişkin hukuki süreçlerin devam ettiğine dikkat çekerek Türk-İş Konfederasyonu'na belge verilmediğini belirtti.

Karakuş, şunları kaydetti:

"Türk-İş Konfederasyonu Genel Merkez Binası yapımı işi ihalesi için Mimarlar Odası'ndan belge istendi. İhale konusu alan Atatürk'ün şartlı bağışı ve vasiyeti ile halka emanet edilen, Atatürk Orman Çiftliği planları içerisinde olduğu ve imar planı sürecine ilişkin hukuki süreçlerimiz olduğu için belge verilmemiştir. Atatürk Orman Çiftliği alanlarında sendika binası olamaz.İşçiler ve kamuoyuna duyurulur."