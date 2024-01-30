Türk-İş verileri: Açlık sınırı 15 bin liraya, yoksulluk sınırı 49 bin liraya yükseldi

Türk-İş'in, her ay gerçekleştirdiği "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ocak 2024 sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 15 bin liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 49 bin lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 19 bin 630 TL’ye yükseldi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) ocak ayı araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 15 bin 048 lira oldu. Yoksulluk sınırı ise 49 bin 019 liraya çıktı.

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ocak 2024 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 15 bin 048 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 49 bin 019 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 19 bin 630 lira olarak belirlendi.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 4,27 artarken, son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 69,76 oldu.

On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 79,44 olarak hesaplandı.