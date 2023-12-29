TÜRK-İş’in ‘asgari ücret’ teklifi belli oldu: Yardımcıdan Erdoğan’a övgüler

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işveren temsilcilerinin 16 bin 300 lira, işçi temsilcilerinin ise 18 bin lirada direttiğini kaydeden Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, “Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 bin lira olmasını istedi. İşveren kabul etti” dedi. Ağar, açıklamaların devamında, "İşverenin 16 bin 300’de kaldığı bir ortamda, Cumhurbaşkanı devreye girmese belki 700 liralık zammı almamız mümkün olmayabilirdi" dedi.

Devam eden asgari ücret görüşmelerinde son sözü AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyledi. Erdoğan, partisinin genel merkezinde asgari ücreti 17 bin 2 lira açıkladı.

Yapılan görüşmelerin arka planını ise Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar anlattı.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Ağar, “Biz rakam vermedik” dese de Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın, “18 bin liradan az olmasın” şeklinde bir talebinin olduğunu da ekledi.

İşveren tarafının pazarlığı 14 bin 500 liradan açtığını belirten Ağar, şunları kaydetti: “Biz rakam vermedik. Çünkü rakam söylediğimiz zaman o rakamın altına düşme şansımız yok. Son günlere geldiğinde önce 14 bin 500, sonra 15 bin, 15 bin 500 rakamları telaffuz edildi. Bu rakamlar sohbet sırasında geçti. 500 doların 14.500 bin lira yaptığı söylendi. Ayrıca işveren, yapılacak desteğin bir hatta iki bin lira olmasını önerdi. Sonuçta bu işveren desteği 700 lira olarak belirlendi.”

Son sözü Erdoğan’ın söylediğini de belirten Ağar, görüşmeler hakkında şu detayları verdi: “Çalışma Bakanı, Türk İş Temsilcisi Ergün Atalay ve TİSK Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaklaşık 1.5 saat görüştü. Daha sonra Çalışma Genel Müdürü, ben ve TİSK Genel Sekreteri de toplantıya dahil olduk. Görüşmeler devam ederken, işveren kesimi ücretin 16 bin 500 liraya çıkarılmasını son fiyat önerileri olarak belirtti. Cumhurbaşkanı da bunun 17 bin liraya yükseltilmesini istedi. Nihayet onlar 17 bin liraya ‘Evet’ dedi. “

‘EN AZ 18 BİN İSTEDİK’

Biz ücretin en az 18 bin lira olması yönünde karar almıştık. 18 bin lira dedik ama işveren temsilcileri bunun üzerine çıkamayacaklarını söyledi. Kabul edilmemesi halinde şerh koyacağımızı da söyledik. Cumhurbaşkanının araya girmesiyle işveren de miktarın 17 bin lira olmasına gönülsüz de olsa ‘evet’ dedi.

‘ERDOĞAN ARAYA GİRMESEYDİ...’

Genel başkanımız Ergün Atalay’ın 18 bin liradan az olmaması için diretmesi, işverenin 16 bin 300’de kaldığı bir ortamda, Cumhurbaşkanı devreye girmese belki 700 liralık zammı almamız mümkün olmayabilirdi. Ergün Atalay, 18 bin liradan az asgari ücreti kabul etmeyeceğimizi, muhalefet şerhi koyacağımızı, 18 binden az olması halinde imza atmayacağımızı biz de söyledik. İşveren de kendine göre hesap yapıyor. Burada cumhurbaşkanıyla görüşme imkanı olmasaydı belki de bu 17 bin lira da olmayabilirdi.

2 LİRA’YI ANLAMAMIŞ

Ramazan Ağar’a, sonuçta 17 bin 2 liraya bağlanan asgari ücretteki tartışılan 2 lirayı şöyle anlattı: “Bize de bu 2 liranın nereden çıktığı soruluyor: Daha önce asgari ücret 11 bin 402 liraydı. Şimdi de 17 bin 002 lira oldu. Aslında onun bir anlamı da yok. Aslında 2 lira lafı hiç geçmemişti. Hep 17 bin lira konuşulmuştu.”