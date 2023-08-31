Türk Maden-İş’in yetki talebine işçiden tepki

Ahin ASLAN

Şırnak’ta Ciner grubuna bağlı Silopi Elektrik Üretim A.Ş. termik santralinde TÜRK-İŞ’e bağlı Türk Maden-İş’in hiç üyesi kalmamasına rağmen toplu iş sözleşmesi için yetki başvurusu yapmasına tepki geldi. Silopi Elektrik Üretim A.Ş. termik santralında çalışan maden işçileri, yarın itibarıyla başlayacak 3. dönem yeni toplu iş sözleşmesi öncesinde üyesi oldukları Türk Maden-İş’ten topluca istifa ederek Dev Maden-Sen’e üye oldu. Ancak Türk Maden-İş işyerinde hiç üyesi kalmamasına rağmen prosedürü gerekçe göstererek sözleşme sürecinde yetki başvurusu yaptı. Buna tepki gösteren Dev Maden- Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün, “Sendikal demokrasi ilkesinin gereği olarak beklentimiz; bu durumun kabullenilmesi, işçi iradesine, rızasına ve sendikal tercihine saygı duyulması ve de bunun gereğinin yapılmasıdır. Yapılan ise bunun tam tersi, aymazlık, fırsatçılıktır hatta işçi düşmanlığıdır” dedi.

Türk Maden-İş’in hiç üyesi kalmamasına rağmen yetki başvurusu yapmasının işçi düşmanlığı olduğunu belirten Görgün, “Silopi Elektrik termik santrali maden işçileri, özgür iradeleri ile tercih ettikleri sendikaları Dev Maden-Sen’e sahip çıkarak kararlılıklarını dile getirmeye devam ediyor. Sendikamız Silopi Elektrik maden işçilerinin iradelerinin yok sayılarak gasp edilmeye çalışılmasına asla izin vermeyecektir” ifadelerini kullandı. Termik santralde çalışan bir madenci ise “Gücümüz birliğimizden gelir, bilinciyle haksızlığa karşı kararlılıklarını mücadeleyle sürdüren Silopi Elektrik Santralı maden işçilerinin iradelerini korumak için başlattıkları mücadelelerine, işçi sınıfımızı, emek ve demokrasi güçlerini ve dost kurumlarımızı destek vermeye çağırıyoruz. Yaşasın Silopi Elektrik termik santral maden işçilerinin onurlu mücadelesi!”