Türk Metal'de görev değişikliği: Pevrul Kavlak dönemi sona erdi

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden ayrıldı. Kavlak'ın yerine, Yönetim Kurulu'nda oybirliği ile alınan karar doğrultusunda Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Uysal Altundağ getirildi.

Türk Metal Sendikasında sağlık sorunları nedeniyle genel başkanlık görevinden kendi isteğiyle ayrılan Pevrul Kavlak'ın yerine oy birliğiyle Genel Başkan Yardımcısı Uysal Altundağ seçildi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Nisan 2009 tarihinden bugüne kadar Genel Başkanlık görevini yürüten Pevrul Kavlak, sağlık sorunları nedeniyle kendi isteğiyle dün görevinden ayrıldı.

Sendika Yönetim Kurulunun oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda, Kavlak'ın yerine Genel Başkan Yardımcısı Uysal Altundağ Genel Başkan olarak seçildi.

Sendikadan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Nisan 2009 tarihinden bugüne kadar Türk Metal Sendikası Genel Başkanlığı görevini yürüten Pevrul Kavlak, 8 Şubat 2024 tarihi itibariyle sağlık sorunları nedeniyle kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. Türk Metal Sendikası Yönetim Kurulu’nun oybirliği ile aldığı kararla Kavlak’ın yerine Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Uysal Altundağ Genel Başkan olarak seçilmiştir."