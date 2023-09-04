Türk Metal, TİS teklifi taslağını açıkladı: Artık bıçak kemiğe dayandı

Türk Metal Sendikası, 2023-2025 MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi taslağını kamuoyu ile paylaştı. İlk altı ay için toplamda yüzde 119,05'e varan zam talep eden sendika, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dönem için ise enflasyon oranına ek 5 puan artış talep etti. Taslak teklife ilişkin sendikadan yapılan açıklamada, üyelere "O masadan başımız dik, cebimiz dolu ve her zamankinden daha güçlü kalkacağız" mesajı verildi.

Türk Metal Sendikası, 2023-2025 MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi taslağını açıkladı.

Teklifin tüm talepleri toplandığında ilk altı ay için yüzde 119,05 zam talep eden sendika, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dönem için ise enflasyon oranına ek 5 puan artış istedi.

Sendika, iş sözleşmesine yönelik yaptığı açıklamada da ekonomik olarak son yılların en kritik süreçlerinin yaşandığına dikkat çekerek "Artık bıçak kemiğe dayandı" ifadelerine yer verdi.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak imzasıyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son yılların en kritik süreçlerinden birini yaşıyoruz. Domino taşı gibi birbirini tetikleyen küresel sorunlara içerdeki olumsuz gelişmeler de eklenince, içine sürüklendiğimiz yoksulluk girdabı bizi yutmadan, mutlaka bu işin üstesinden geleceğiz. Kimse merak etmesin, üyelerimizin desteği, amansız mücadele azminiz ve üyelerimizin sendikamıza olan güveni arkamızda oldukça, o masadan başımız dik, cebimiz dolu ve her zamankinden daha güçlü kalkacağız. Biz ‘krizsavar’ değiliz.

2020 yılından itibaren pandemi ile birlikte ağırlaşan yaşam şartları, durgunluk, üretim krizleri ölümcül bir virüs gibi önce bizi vurmaya başladı. Ardından, tüm dünyada küresel bir sorun haline gelen çip krizi, bununla birlikte işyerlerimizde başlayan duruşlar… Yetmezmiş gibi, neredeyse tüm ekonomi dinamiklerini alt üst eden Rusya-Ukrayna savaşı ve savaşla birlikte artan kur riski ve ihracat sıkıntıları… Bu da yetmezmiş gibi, ülkeye 50 milyar dolarlık bir yük getiren büyük deprem felaketi, kaybettiğimiz canlar, yaşadığımız kayıplar… En nihayetinde, son seçimlerin ardından dayatılan para politikaları, olağan üstü yüksek enflasyonist süreç…

"KRİZLERDEN BAŞIMIZI KALDIRAMADIK"

Uzun lafın kısası, krizlerden başımızı kaldıramadık. Her zaman olduğu gibi, yine krizin tüm faturasını bize ödetmek istediler. Bizim soframızdaki ekmeğe, bizim evimizdeki huzura göz diktiler.

Şimdi yeni bir toplu sözleşmenin eşiğinde ve yine bir krizin içindeyiz. Her zaman olduğu gibi bu sefer de krizin faturasını bize ödetmek istiyorlar. Bizi bir “krizsavar” gibi, ülke ekonomisinde kötü giden her şeyin merhemi sanıyorlar. Sıktıkça sıkıyorlar… Sıktıkça sıkıyorlar… Ama kimse merak etmesin. Yolumuz uzun ve zor ama bu yolun sonundaki zaferi hep birlikte kutlayacağımıza yürekten inanıyorum."

Türk Metal Sendikası’nın 2023-2025 MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi taslak teklifi şöyle:

• İlk olarak, saatlik ücreti 65 TL’nin altında olan üyelerimizin saatlik ücreti 65 TL’ye çekilmesini talep ediyoruz. (Bu talebimizin teklifimize yüzde getirisi %2,23)

• Daha sonra, tüm saat ücretlerine, sözleşmenin ilk altı aylık dönemi (1 Eylül 2023 – 29 Şubat 2024) için %80 zam talep ediyoruz.

• Son olarak, 20 yılla sınırlı olmak üzere, her kıdem yılı için ücretlerde 3 TL artış istiyoruz. (Bu talebimizin yüzde getirisi %29,14)

• Bu taleplerimize ek olarak sosyal haklarda ilk yıl için %150 artış istiyoruz. (Bu talebimizin yüzde getirisi %7,68)

• Böylece, tüm bu taleplerimiz toplandığında sözleşmenin ilk altı ayı için toplam talebimiz %119,05.

• Bu taleplerimize ek olarak, sözleşmemizin sona erdiği 31 Ağustos 2023 tarihinden yeni sözleşmenin imza tarihine kadar geçecek sürede, avans niteliğinde olmak üzere her ay ücretlerle birlikte 5 bin TL ödenmesini talep ediyoruz.

• Sözleşmenin ikinci altı aylık (1 Mart 2024-31 Ağustos 2024) döneminde, 1 Eylül 2023-29 Şubat 2024 tarihleri için açıklanan 6 aylık enflasyon oranına ek 5 puan,

• Üçüncü altı aylık (1 Eylül 2024 – 28 Şubat 2025) döneminde, 1 Mart 2024-31 Ağustos 2024 tarihleri için açıklanan 6 aylık enflasyon oranına ek 5 puan,

• Dördüncü altı aylık (1 Mart 2025 – 31 Ağustos 2025) döneminde, 1 Eylül 2024-28 Şubat 2025 tarihleri için de yine açıklanan altı aylık enflasyon oranına ek 5 puan artış istiyoruz.

• Sosyal haklarda ise ikinci yıl için, 31 Ağustos 2024 tarihinde açıklanan yıllık enflasyon oranına ek olarak 10 puan daha artış istiyoruz.