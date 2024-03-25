'Türk Rambo' Serdar Kebapçılar yaşamını yitirdi
'Türk Rambo' lakaplı Serdar Kebapçılar, 65 yaşında hayatını kaybetti.
Kaynak: Haber Merkezi
Vücut geliştirme sporunda dereceleri bulunan, oyunculuk da yapan 'Türk Rambo' lakaplı Serdar Kebapçılar, 65 yaşında hayatını kaybetti.
1980'li yıllarda 'Kara Şimşek', 'Korkusuz', 'Komando', 'Guıllano' adlı filmleri bulunan Serdar Kebapçılar, spora 12 yaşında halterle başladı.
1978'de vücut geliştirme sporunda dünya 6’ncısı olan Kebapçılar'ın rol aldığı filmler, video sektöründe yüksek satış rakamlarına ulaşmıştı.