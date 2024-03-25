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'Türk Rambo' Serdar Kebapçılar yaşamını yitirdi

'Türk Rambo' lakaplı Serdar Kebapçılar, 65 yaşında hayatını kaybetti.

Güncel
  • 25.03.2024 10:48
  • Giriş: 25.03.2024 10:48
  • Güncelleme: 25.03.2024 10:49
Kaynak: Haber Merkezi
'Türk Rambo' Serdar Kebapçılar yaşamını yitirdi

Vücut geliştirme sporunda dereceleri bulunan, oyunculuk da yapan 'Türk Rambo' lakaplı Serdar Kebapçılar, 65 yaşında hayatını kaybetti.

1980'li yıllarda 'Kara Şimşek', 'Korkusuz', 'Komando', 'Guıllano' adlı filmleri bulunan Serdar Kebapçılar, spora 12 yaşında halterle başladı.

1978'de vücut geliştirme sporunda dünya 6’ncısı olan Kebapçılar'ın rol aldığı filmler, video sektöründe yüksek satış rakamlarına ulaşmıştı.

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