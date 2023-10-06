Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na da Kartal İmam Hatip mezunu atandı

Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürlüğüne Bilal Topçu getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu Vakıfta, genel müdür olarak atanan Topçu, görevini Genel Müdür Vekili Sadık Piyade'den devraldı.

TSKGV Genel Müdürlüğü'ndeki törene, TSKGV Yönetim Kurulu Başkanı olan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de katıldı.

1981 Üsküdar’da doğan Bilal Topçu, Bilal Erdoğan’ın da mezun olduğu Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra Lisans derecesini Sakarya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde tamamladı.

Üniversite eğitiminin ardından ABD’ye giderek çeşitli şirketlerde yöneticilik yapan ve ardından Türkiye'ye dönüp kamuda önemli görevler üstlenen Bilal Topçu, 2018 yılından bu yana Teknopark İstanbul'un Genel Müdürlüğünü sürdürüyordu.