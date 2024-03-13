Türk sinemasının Çiçek Arif’ine veda

Kültür Sanat Servisi

Türk sinemasının en özgün sinemacılarından, Yeşilçam’ın neredeyse tüm önemli isimlerinin yollarının bir şekilde kesiştiği ‘Çiçek Arif’ lakaplı ünlü yapımcı Arif Keskiner 86 yaşında yaşamını yitirdi. Keskiner, yarın saat 11.00'da Cemal Reşit Rey Kültür Merkezi'nde düzenlenecek tören sonrası Kilyos Demirciköy Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

KOCA BİR DEVİR BİTTİ

Keskiner’in ölüm haberini Almula Meter Churm, “Koca bir devir bitti... Işıklarda uyu. Yattığın yer incitmesin Arif Keskiner” ifadeleriyle duyurdu. Keskiner’in ardından sanat dünyası sosyal medya paylaşımlarıyla üzüntüsünü dile getirdi. Paylaşımlardan bazıları şöyle:

Nebil Özgentürk sosyal medya hesabından acı kaybı şu sözlerle paylaştı: “Sinemacı-yapımcı Arif Keskiner’i kaybettik.. 40 yıllık dostumdu. Binlerce dostu vardı zaten. Çokça sinemaseverin de hocasıydı.. Abi yarısıydı çokklarımız için.. Ünlü mü ünlü Çiçek Bar kurucularındandı.. Çiçekkkk gibi adamdı zaten.. Çok üzgünüm..”

Nedim Saban, “Bir dönemin en güzel sohbetleri , sanat buluşmaları onun mekanında yapılırdı . Sinema afişleriyle donatılan mekana Yeşilçam’ın en büyük yıldızları gelir, dünyayı terk ettiklerinde anı defteri açılırdı . Çiçek Arif #arifkeskiner artık ne yazık ki yok” ifadelerini kullandı.

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, "Vakfımızın kuruluşundan bu yana hep yanımızda olan, 33 yılımızı birlikte geçirdiğimiz, yönetim kurulu üyelerimizden, sinemamızın pek çok önde gelen yapıtında imzası, emeği olan sevgili ağabeyimiz Arif Keskiner'i kaybetmenin acısı içindeyiz. Başımız sağ olsun..." ifadelerine yer verildi.

Kapıcılar Kralı

Türk Sinema tarihine damga vuran birçok filmi yapımcılığıyla tanınan Arif Keskiner, "Kapıcılar Kralı", "Köşeyi Dönen Adam", "Piano Piano Bacaksız", "Maden", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Sensiz Yaşayamam" ve "Namus Borcu" filmlerinin yapımcısı, Çiçek Bar'ın (Sinema Sevenler Derneği Lokali) sahibi olarak biliniyordu. Keskiner, film yapımcılığının yanı sıra gazeteci, oyuncu, yayınevi müdürü, sinema muhabiri, film yönetmeni ve fotoromancı olarak görev yaptı.