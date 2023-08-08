Türk start-up Weartechclub, dünyanın en büyük spor fuarı ISPO’dan büyük ödülle döndü

Geliştirdikleri giyilebilir spor ürünleriyle ISPO Fuarı kapsamında düzenlenen Spor ve Sağlık Zirvesi FitTech Summit’e katılım daveti alan tek Türk start-up şirketi WearTechClub, 25 ülkeden 300’den fazla girişimci arasından birinci seçilerek ISPO Accelerator Ödülü’nü ülkemize getirmeyi başardı.

Almanya’nın Münih şehrinde 1970 yılından bugüne, her yıl gerçekleştirilen ve dünyanın spor trendlerini belirleyen ISPO Fuarı’na bu yıl, Türk teknoloji ve spor start-up şirketi WearTechClub damga vurdu.

ISPO Fuarı kapsamında düzenlenen Spor ve Sağlık Zirvesi FitTech Summit’e katılım daveti alan tek Türk Start-up şirketi olan WearTechClub, geliştirdikleri yenilikçi giyilebilir spor ürünleriyle 25 ülkeden 300’den fazla girişimci arasından birinci seçilerek ISPO Accelerator Ödülü’nü ülkemize getirmeyi başardı.

İstanbul Teknik Üniversitesi teknoloji merkezi Arı Teknokent bünyesinde çalışmalarına devam eden WearTechClub, kumaşa entegre sensör teknolojisi aracılığıyla kullanıcıların sağlık verilerini takip eden ve gerektiğinde uyarı gönderen akıllı spor kıyafetleri ve akıllı telefon uygulamaları geliştiriyor.

WearTechClub giyilebilir spor ürünleri; güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürebilen, kalp atış hızı ya da kandaki oksijen miktarı gibi verileri ölçebilen, kişinin fiziksel hareketlerini anlamlı sağlık verilerine dönüştürebilen teknolojilerle donatılıyor. Sürdürülebilir kumaş teknolojisi ve akıllı sensörlerin entegrasyonu ile kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunan WearTechClub giyilebilir spor ürünleri; sürekli takip edilen sağlık verilerini, bulut sistem aracılığıyla kullanıcısının telefon, bilgisayar ve akıllı saatine aktararak spor deneyimini kişiselleştiriyor ve spor deneyiminin kalitesini arttırıyor. Tekstil, elektronik ve bilgisayar mühendisleri, tasarımcılar, akademisyenler ve sporculardan oluşan güçlü ekibi ile performansı arttıran, inovatif ve yeni nesil bir spor giyim markası olmaya odaklanan WearTechClub, aynı zamanda karbon ayak izini düşürmek üzere geliştirdiği teknolojilerle sürdürülebilirliği de önceliklendiriyor.

WearTechClub Kurucusu ve Endüstriyel Tasarımcı Özgül Dalkılıç konu hakkında “WearTechClub’ta çok güçlü bir ekiple ve çok büyük hedeflerle çalışıyoruz. Teknolojinin, bilim ve araştırmanın gücüne olan sarsılmaz inancımızla ve her zaman bir adım daha ileride olma tutkumuzla yaratıcılığımızı ve yeteneklerimizi yaptığımız işe adıyoruz. Sporun geleceğini bugünden belirlemek için var gücümüzle çalışan WearTechClub olarak bilim ve teknolojiden güç alan kişiselleştirilmiş, akıllı spor deneyimleri yaratıyor ve kullanıcıların kendini daha güvende ve konforlu hissetmesine olanak sağlıyoruz. Yaptığımız özverili çalışmaların ses getiren olumlu geri dönüşlerini alabilmek gerçekten çok güzel. Spor endüstrisine yön veren ve her yıl onbinlerce spor profesyonelini bir araya getiren ISPO Fuarı’nda, 25 ülkeden 300’den fazla girişimci arasından birinci seçilmiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu vesileyle bu çok kıymetli ISPO Accelerator Ödülü’nün ülkemize getirilmesinde katkısı olan İtü Arı Teknokent bünyesindeki tüm çalışma arkadaşlarıma, özverileri ve adanmışlıkları için çok teşekkür ediyorum. Birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza ve WearTechClub olarak sporun geleceğine yön vereceğimize yürekten inanıyorum.” şeklinde konuştu.

ISPO FUARI SPOR TRENDLERİNİN NABZINI TUTMAYA DEVAM EDİYOR

ISPO spor fuarı, Almanya’nın Münih şehrinde ilk kez 1970 yılında gerçekleştirildi. O günden bu yana spor giyim ve spor malzemeleri markalarını buluşturarak, katılımcılara eşsiz bir deneyim sunan ISPO Fuarı’nı her yıl 40 binden fazla katılımcı ziyaret ediyor. Spor endüstrisindeki lider markaları, tasarımcıları, üreticileri, iş ve spor dünyasından profesyonelleri bir araya getirerek spor sektörüne yön veren ISPO Fuarı, spor alanında en büyük ve en ilham verici platform olmasıyla tüm dünyada önemli bir rol üstleniyor. ISPO Fuarı’nda katılımcılar; spor modası ve trendleri, spor ekipmanları, outdoor malzemeleri, sporcuların performansını artıran teknolojiler ve spor aksesuarları gibi birçok alanda yenilikleri keşfetme imkanı buluyor.