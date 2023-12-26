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Türk Telekom, ABD’li guardı kadrosuna kattı

Spor
  • 26.12.2023 06:00
  • Giriş: 26.12.2023 06:00
  • Güncelleme: 26.12.2023 09:26
Türk Telekom, ABD’li guardı kadrosuna kattı
Fotoğraf: AA

Spor Servisi

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ABD’li oyun kurucu Brandon Brown’ı kadrosuna kattı. Kulübün X hesabından (Twitter) yapılan açıklamada, "Sezona Palencia takımıyla başlayan Brandon Brown’ı renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Brandon Brown." ifadelerine yer verildi.

34 yaşındaki basketbolcu, kariyeri boyunca Fransa, Rusya, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Brezilya, Avustralya, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve İsrail liglerinde oynadı.

2019’da Balkan Botevgrad’da Bulgaristan Birinci Ligi, 2022’de de U-BT Cluj-Napoca’da Romanya Birinci Ligi şampiyonluğu yaşayan Brown, son olarak İspanyol ekibi Palencia’nın formasını giydi.

Potada derbiyi kazanan taraf Galatasaray: 89-83
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