Türk Telekom'dan internet tarifelerine zam: 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak

Türk Telekom, internet abonelik fiyatlarına 1 Ekim’den itibaren zam yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre bireysel ve kurumsal internet ücretlerine zam gelecek. Öte yandan gerçekleştirilen zam, taahhüdü bulunan abonelikleri kapsamayacak.

Türk Telekom, 1 Ekim itibarıyla internet paket fiyatlarında yeni bir güncelleme yapılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre bireysel ve kurumsal internet ücretlerine 200 liraya kadar zam gelecek.

Öte yandan gerçekleştirilen zam, taahhüdü bulunan abonelikleri kapsamayacak.

Konuya ilişkin Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, "1 Ekim 2023 tarihinden itibaren; Evde/İşte İnternet tarifelerinin liste fiyatı, Yalın/Alo erişim liste fiyatı ve Alo dakika paketlerinin liste fiyatı, Statik IP liste fiyatı ve Tek Seferlik İşlem ücretlerinde (devir, hat dondurma, hat kapama) güncelleme yapılacaktır. Bahse konu liste fiyatı güncellemelerinden, sadece taahhütsüz durumda olan müşterilerimiz etkilenecek olup, taahhütlü müşterilerimiz taahhüt süreleri boyunca herhangi bir fiyat değişikliğinden etkilenmeyecektir. Taahhütsüz müşterilerimiz de avantajlı kampanyalarımıza katılarak hiçbir fiyat değişikliğinden etkilenmeden kullanımlarına devam edebilirler" ifadelerine yer verildi.

Paket fiyatlarından bazıları şöyle: