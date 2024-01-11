Türk Toraks Derneği'nden 'maske' uyarısı

Türk Toraks Derneği, "Enfeksiyonların yayılımını azaltacağı gerekçesiyle, hastaneler, toplu taşıma araçları gibi kalabalık ve kapalı mekanlarda maske kullanımını öneriyor, el hijyeni ve fiziksel mesafeye dikkat edilmesi gerekliliğini hatırlatıyoruz" açıklamasını yaptı.

Türk Toraks Derneğince, kış aylarında görülme sıklığı artan üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak ve virüslerin yayılımını azaltabilmek için kalabalık ve kapalı mekanlarda maske kullanılması, el hijyeni ve fiziksel mesafeye dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Türk Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde tüm dünyada ve Türkiye'de kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarında artış olduğu ifade edildi.

Bu dönemde görülen artışların beklenen bir durum olduğuna işaret edilen açıklamada, "Ülkemizdeki çok sınırlı test verileri, bu enfeksiyonlara en sık neden olan virüslerin Covid-19, grip ve RSV olduğunu göstermektedir" bilgisi verildi.

'VARYANT' UYARISI

Açıklamada, Covid-19'a neden olan SARS-Cov-2 virüsünün sürekli değişim gösterdiği anımsatılarak şunlar kaydedildi:

"Bazen bu değişiklikler yeni varyantların daha hızlı veya etkili bir şekilde yayılmasına neden olur. Böyle bir durumda yeni varyant, dolaşımdaki diğer varyantlara göre daha yaygın hale gelebilir. Genel olarak, Covid-19 semptomları varyantlar arasında benzer olma eğilimindedir. Semptomlar ve ne kadar şiddetli olduğu, genellikle enfeksiyona neden olan varyantın ötesinde kişinin bağışıklığına ve genel sağlık durumuna bağlıdır."

TEST YAPILMADAN AYIRT ETMEK GÜÇ

Gribin insanlar arasında dolaşan influenza virüslerinden kaynaklanan akut viral bir solunum yolu hastalığı olduğu anlatılan açıklamada, grip salgınlarının daha çok soğuk mevsimlerde ortaya çıktığı vurgulandı.

Salgınlara neden olan A ve B tipi virüslerin mevsimsel grip virüsleri olarak adlandırıldığı aktarılan açıklamada, "İnfluenza virüs ve Covid-19 enfeksiyonları benzer yakınmalarla seyretmektedir. Test yapılmadan bu iki viral hastalığı ayırt etmek çok güçtür. Grip, çoğunlukla hafif semptomlarla atlatılır. Küçük çocuklar, yaşlı yetişkinler, hamileler ve altta yatan bazı rahatsızlığı olanlarda enfeksiyon daha ağır seyredebilmektedir" uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Türk Toraks Derneği ve ilgili ulusal ve uluslararası uzmanlık örgütlerince, 6 aylıktan daha büyük, özellikle risk grubunda olan kişilere grip aşısı yaptırmalarının önerildiği anlatıldı.

Enfeksiyonlardan korunmak için tedbirli davranılmasının önemine vurgu yapılan açıklamada, "Dernek olarak enfeksiyonların yayılımını azaltacağı gerekçesiyle, hastaneler, toplu taşıma araçları gibi kalabalık ve kapalı mekanlarda maske kullanımını öneriyor, el hijyeni ve fiziksel mesafeye dikkat edilmesi gerekliliğini hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.