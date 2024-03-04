Türkan Elçi, Hakan Fidan'a sordu: 'AİHS'nin 12'nci protokolü 23 yıldır neden onaylanmadı?'

CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, Türkiye'nin 2021 yılında imzaladığı AİHS'nin 12'nci Protokolü'nü Meclis gündemine taşıdı. Elçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a protokolün 23 yıl geçmesine rağmen neden onaylanmadığını sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, 2000 yılında imzaya açılan ve 2005 yılında yürürlüğe giren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) "İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme'ye Ek 12'nci Protokolü'nü Meclis gündemine taşıdı.

Türkiye'nin protokolü 18 Nisan 2001'de imzaladığına ancak geçen 23 yılda onaylanmadığına dikkat çeken Elçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanıtlanması için soru önergesi verdi.

Artı Gerçek'in haberine göre; 12. Protokol'ün, "Hukuken temin edilmiş olan tüm haklardan yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya diğer kanaatler, ulusal veya sosyal köken, ulusal bir azımlığa mensup olma, servet, doğum veya herhangi bir diğer statü bakımından hiçbir ayrımcılık yapılmadan sağlanır. Hiç kimse, 1. paragrafta belirtildiği şekilde, hiçbir gerekçeyle hiçbir kamu makamı tarafından ayrımcılığa maruz bırakılamaz" maddesini hatırlatan Elçi, şu ifadeleri kullandı:

'2001 YILINDAN BERİ ONAYLANMADI'

Görülebileceği gibi, "genel bir ayrımcılık yasağı" öngören protokol, herkesin kanun önünde eşit olduğu ve kanunun eşit korumasından yararlanma hakkına sahip olduğu temel ilkesini göz önünde bulundurur. Eşitlik ilkesine aykırı davranmayı yasaklayan ve yasayla öngörülen haklardan yararlanmanın herhangi bir nedenle engellenmemesini güvence altına alan protokol, 2001 yılından beri Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından onaylanmamıştır.

HAKAN FİDAN'A BEŞ SORU

Elçi, 12. Protokol'ün neden onaylanmadığına dair Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a şu soruları sordu:

1- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 12 numaralı protokol aradan geçen zamana rağmen neden onaylanmamıştır? Uluslararası bağlayıcılığı olan protokolün onaylanmama gerekçesi nedir?

2- Her türlü ayrımcılığa karşı yasakları düzenleyen Ek 12 numaralı protokolün imzalandığı 18 Nisan 2001 tarihinden bugüne kadar herhangi bürokratik, siyasi ve diplomatik bir süreç işletilmiş midir? Bu süreçlerin detayları nelerdir?

3- Söz konusu protokolün onaylanabilmesi adına mevzuatlar üzerinde herhangi bir hukuki çalışma yapılmış mıdır? Yapıldıysa çalışmaların detayları nedir?

4- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 12 Numaralı Protokolün onaylanması halinde değiştirilmesi gereken yasalar, kararnameler veya düzenlemeler var mıdır? Varsa hangileridir?

5- Ek 12 Numaralı protokolün onaylanma sürecinin tamamlanması Dışişleri Bakanlığı'nın yakın gündeminde var mıdır? Konuyla ilgili herhangi bir takvim belirlenmiş midir?