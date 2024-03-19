Türkan Saylan sempozyumu

Haber Merkezi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle derneğin merhum genel başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan anısına bir sağlık sempozyumu düzenledi.

Dijital ortamda yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen sempozyuma çok sayıda sağlıkçı ve sağlık üzerine eğitimlerine devam eden ÇYDD’li öğrenci konuşmacı olarak katıldı.

ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, “Sadece eğitim alanında değil, sağlık alanında da gençlerimize her zaman destek olmalıyız. Öğrencilerimizle birlikte böyle bir sempozyum hazırlayabilmiş olmak oldukça mutluluk verici. Bilimsel çalışmaları planlayarak öğrencilerimizin sorunlarını çözmek için elimizden geleni yapacağız.’’ dedi.