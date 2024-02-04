Türkçeden eksi net tesadüf değil: Öğrenciler yılda bir kitap okuyor

MEB’in verilerine göre 2019’da 4,38 olan lisede öğrenci başına okunan kitap sayısının 10’a çıkarılması hedeflenirken 1’e düştü. İkili eğitim hedefi unutulurken devamsızlık yapan öğrenci oranı ise ilkokulda bile arttı.

Mustafa KÖMÜŞ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2024-2028 Stratejik Planı’nda yer alan veriler eğitimin geldiği noktayı ortaya koydu. MEB sürekli mesleki eğitime ve din öğretimine yatırım yaparken resmi verilere göre lise öğrencileri yılda ortalama sadece bir kitap okuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre öğrenci başına kitap okuma oranı 2019 yılında ilkokulda 23, ortaokulda 8,8, lisede ise 4,3’tü. Bakanlık 2019-2023 stratejik planında bu sayıları ilkokulda 27’ye, ortaokulda 13’e, lisede ise 10’a çıkarmayı hedefledi. Ancak bu hedefler sadece kâğıt üstünde kaldı. Sadece ilkokul seviyesinde kitap okuma oranı arttı. Ortaokulda değişim olmazken lisede 10’a yükselmesi bir yana büyük bir düşüş yaşandı. MEB’in verilerine göre, kitap okuma oranları şu anda ilkokulda 25, ortaokulda 8, lisede ise sadece 1,01. Lisede bu düşüşe rağmen kitap okuma sayısının 2028 yılında yine 10’a çıkarılması hedeflendi.

İKİLİ EĞİTİM HEDEFİ UNUTULDU

MEB’in 2019 planında dikkat çeken diğer bir hedef ise halk arasında sabahçı-öğlenci olarak bilinen ikili eğitim hedefine ilişkindi. Bir önceki strateji planında ikili eğitim yapan okul sayısının sıfıra indirilmesi hedeflenmişti. Ancak bu durum da gerçekleşmedi. Halihazırda 10 öğrenciden 4’ü ikili eğitimde yer alıyor. Buna karşın 2024-2028 Stratejik Planı’nda ise ikili eğitime hiç değinilmedi.

İLKOKULDA BİLE DEVAMSIZLIK ARTTI

2019 planında öne çıkan unsurlardan bir tanesi de devamsızlığa ilişkindi. 20 gün ve üzeri devamsızlık yapanların oranı 2019 yılında ilkokulda 6,2, ortaokulda 13, lisede ise 34,4’tü. MEB bunların tamamında bu oranın azaltılmasını istedi. Buna karşın azalmak yerine devamsızlıkta artış yaşandı. Resmi verilere göre 20 gün ve üzeri devamsızlık yapanların oranı ilkokulda 11,6, ortaokulda 14,7 oldu. Lisede ise durum biraz daha farklı. Oratöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullarda 27, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullarda 29,3 olan devamsızlık oranı meslek liselerinde ise yüzde 46,6.