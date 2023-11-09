Turkcell'de genel müdür yardımcılarının görevine son verildi

Turkcell'de üst düzey değişiklikler yapıldı. Buna göre; kurumsal ve ev satış genel müdür yardımcılığı, bireysel satış genel müdür yardımcılığı, pazarlama genel müdür yardımcılığı, dijital servisler ve çözümler genel müdür yardımcılığı, strateji genel müdür yardımcılığı ve dijital dönüşüm genel müdür yardımcılığı kaldırılırken, ilgili genel müdür yardımcıları pozisyonlarından ayrıldı.

Turkcell, şirketin yönetiminde birtakım organizasyonel değişiklikler yaptı. Turkcell İletişim Hizmetleri'nin Kamuyu Aydınlatma Platformun'da (KAP) yer alan açıklamasına göre, şirketin teknolojik ilerleme ve inovasyon odağını güçlendirmek, organizasyonda çeviklik ve yalınlık sağlamak amacıyla birtakım organizasyon değişiklikleri yapıldı.

Buna göre, kurumsal ve ev satış genel müdür yardımcılığı, bireysel satış genel müdür yardımcılığı, pazarlama genel müdür yardımcılığı, dijital servisler ve çözümler genel müdür yardımcılığı, strateji genel müdür yardımcılığı ve dijital dönüşüm genel müdür yardımcılığı kaldırılırken, ilgili genel müdür yardımcıları pozisyonlarından ayrıldı.

Bu kapsamda, satış genel müdür yardımcılığı oluşturulurken, bu pozisyona Kadri Özdal genel müdür yardımcılığına atandı. Ayrıca pazarlama ve dijital servisler genel müdür yardımcılığı da oluşturuldu ve buraya da Murat Akgüç genel müdür yardımcısı olarak atandı.

Tedarik zincirinden sorumlu genel müdür yardımcılığına, mevcut genel müdür yardımcısı yerine, şirkette halihazırda insan kaynakları genel müdür yardımcılığı görevini yürüten Erkan Durdu vekaleten atandı.

Şebeke teknolojilerinden sorumlu genel müdür yardımcılığına, mevcut genel müdür yardımcısı yerine, Vehbi Çağrı Güngör, hukuk ve regülasyondan sorumlu genel müdür yardımcılığına şirkette kurumsal hukuk işleri direktörü olarak görev yapan Ali Uysal atandı.