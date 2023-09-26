Turkcell'deki görevden almanın arkasından 'aile içi mesele' çıktı: "Kaybedeni Berat Albayrak"

Gazeteci Fatih Altaylı, Bülent Aksu'nun 10 gün sonra Turkcell Genel Müdürlüğü görevinden alınmasının 'aile içi mesele' olduğunu yazdı. Altaylı, Şenol Kazancı ile yaşanan 'atama' anlaşmazlığından dolayı Aksu'nun istifasının istendiğini kaydetti. Kazancı'nın Bilal Erdoğan'a, Aksu'nun da Berat Albayrak'a yakın olduğunu kaydeden Altaylı, "Aile içi mesele. Kaybedeni ise Berat Albayrak" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı, Murat Aksu'nun Turkcell Genel Müdürlüğü görevinden alınmasının 'aile içi mesele' olduğunu yazdı.

Murat Erkan’ın yerine 10 gün önce göreve getirilen Turkcell'in yeni genel müdürü Bülent Aksu'nun görevden alındığı dün açıklandı.

Fatih Altaylı da, Bülent Aksu'nun Turkcell'deki görevine son verilmesine ilişkin bugün kaleme aldığı "Turkcell’deki mesele aile içi mesele" başlıklı yazısında 'meselenin aile içi mesele' olduğunu kaydetti.

Altaylı'nın yazısına göre, Bülent Aksu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'a yakın bir isim. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'nın ise Bilal Erdoğan'a yakın bir isim olduğunu kaydeden Altaylı, iki isim arasında 'atama' anlaşmazlığı çıktığını yazdı. Altaylı'nın aktardığına göre, Kazancı atamalarla ilgili bazı taleplerde bulundu ancak Aksu bu talepleri kabul etmedi. Daha sonra da Aksu'nun görevine son verildi.

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Aksu’yu yıllardır koruyan, kollayan ve o koltuklara oturtan güç Berat Albayrak idi. Çalık Holding’deki görevinden bu yana Berat Albayrak ile birlikte olan Bülent Aksu bakanlığı döneminde Albayrak’ın yardımcısı idi. Turkcell’in yönetim kurulu başkanlığına da bu sayede gelmişti.

Ancak son genel kurulda Turkcell’in yönetim kurulu başkanlığı Berat Albayrak’ın adamından Bilal Erdoğan’ın yakını Şenol Kazancı’ya geçti. Kazancı bu dönemin iki önemli özelliğine sahipti. Hem Trabzonlu idi hem de 'Turkish Harvard' diyebileceğimiz Kartal İmam İmam Hatip Lisesi mezunu, Bilal Erdoğan’ın da arkadaşıydı. Uzun yıllardır Erdoğan’ın yanında, önemli görevlerde bulunmuştu.

Kazancı yönetim kurulu başkanı olunca, eski başkan Aksu da genel müdür yapılmıştı. Herkes Turkcell geleneğine uygun olarak yönetim kurulu başkanının, günlük operasyona karışmayacağını düşünüyordu. Ancak öyle olmadı. Kazancı, Bülent Aksu’dan özellikle atamalarla ilgili bazı taleplerde bulundu. Aksu bu talepleri kabul etmedi.

Bunun üzerine istifası istendi. O da etti ve gitti. Anlayacağınız Turkcell’deki mesele sizin, benim meselem değil. Aile içi mesele.

Kaybedeni ise Berat Albayrak…"