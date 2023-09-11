Turkcell Genel Müdürü istifa etti

2008 yılından bu yana Turkcell’de görev yapan, 2019 yılından itibaren de şirketin Genel Müdürlük görevini üstlenen Murat Erkan, kendi isteğiyle görevinden ayrıldı.

Turkcell’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada Genel Müdür Murat Erkan’ın 11 Eylül 2023 tarihi itibarı ile görevinden ayrıldığı bildirildi.

Turkcell’in KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"15 Mart 2019 tarihinden bu yana Turkcell Genel Müdürü olarak görev yapan Murat Erkan, 11 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrılma kararı almıştır. 15 yılı aşkın süredir Turkcell Grubu bünyesinde üst düzey görevler üstlenen ve başarılı çalışmalara imza atan Murat Erkan’a bugüne dek sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz."

Murat Erkan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sosyal medyadaki paylaşımlarıma baktığımda her birinin Turkcell’le dolu olduğunu görmek, Turkcell’e liderlik etmek bana her zaman gurur verdi. Fakat bu paylaşımım şimdiye kadarkilerden biraz farklı. Aldığım karar üzerine 15 senemin geçtiği ve bu esnada kurduğumuz bağlarla ikinci evim gibi hissettiğim Turkcell’den ayrılıyorum. Bana emanet edilen koltuğu ve unvanı teslim ettim ancak güçlü birlikteliklerimiz asla emanet değil; bundan sonra da hep sürecek” dedi.

GÖREVE VEKALETEN GELMİŞTİ

Murat Erkan, Haziran 2008'de Turkcell’e Tellcom genel müdürü olarak katıldı. Tellcom bir yıl sonra Superonline ile birleşince bu görevine Superonline'da da devam etti.

2015'e kadar bu görevi yürüttükten sonra, Ekim 2015'te Turkcell'de "Perakende ve Aktif Grup Başkanı" pozisyonuna getirildi. Erkan, Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu'nun 15 Mart 2019'da istifa etmesiyle vekaleten bu göreve atandı.

30 Mayıs 2019'da Turkcell'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamayla resmen bu göreve atandı ve şirketin 5. genel müdürü oldu.

İNTERNETİ ÇEKMEMİŞTİ

Maraş merkezli depremlerin ardından GSM operatörlerinin hizmet verememesi, kamuoyunda eleştiri konusu olmuştu.

Murat Erkan, depremin 5’inci gününde Cüneyt Özdemir’in Youtube yayınına bağlanmış ancak internet bağlantısındaki kesinti gündem olmuştu. Turkcell operasyon merkezinden yayına bağlanan Erkan'ın görüntüsü zaman zaman donmuş, sesinde kesilmeler meydana gelmişti.

Erkan, bölgede deprem öncesine kadar 3 bin 400 adet iletişim istasyonu olduğunu, ilk depremin olduğu dakikada bunlardan 1.600’ünü kaybettiklerini açıklamıştı.