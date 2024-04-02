Türker İnanoğlu hayatını kaybetti

Sinema dünyasının önemli isimlerinden ünlü yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu hayatını kaybetti

Türk sinemasının en önemli isimlerinden yönetmen, senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İnanoğlu'nun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenleri olarak… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 2, 2024

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Koca, "Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenleri olarak acımız büyük" ifadelerine yer verdi.