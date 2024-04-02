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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Türker İnanoğlu’nun sağlık durumunu hakkında açıklama

Gazeteci Cüneyt Özdemir, yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin, "Hastaneye kaldırdık. Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz" açıklamasını yaptı.

Güncel
  • 02.04.2024 19:01
  • Giriş: 02.04.2024 19:01
  • Güncelleme: 02.04.2024 19:04
Türker İnanoğlu’nun sağlık durumunu hakkında açıklama
AA

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Türk sinemasının ünlü ismi Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı.

Cüneyt Özdemir, İnanoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Aile büyüğümüz Türker İnanoğlu’nu hastaneye kaldırdık. Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz. Sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmeyi düzenli olarak yapacağım."

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