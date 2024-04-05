Türkeş’in memleketini kaybedince zora başvurdular

Pınarbaşı’nda seçimlerin iptal kararına CHP itiraz etti. Bölgeye giden CHP’liler, kararı halkın iradesine darbe olarak niteledi. Hâkim dövüp seçimleri iptal ettiren MHP’liler için ise ilçenin önemi Türkeş’in memleketi olması.

Politika Servisi

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerin tamamlanmasının ardından MHP’nin itirazı sonucu seçimlerin tekrar yapılması kararına CHP itiraz etti.

MHP yönetimindeki ilçeyi uzun bir aradan sonra kazanan CHP adayı Deniz Yağan’ın yarışı 319 oyla önde bitirmesine rağmen mühürsüz pusulalar olduğu iddiası ile seçimin iptal kararı tartışmalara yol açmıştı.

Karardan önce MHP milletvekili Baki Ersoy’un İlçe Seçim Hâkimini darp ettiği, hakaret ve tehditlerle seçim tekrarı için baskı oluşturduğu ortaya çıkmış, yaşanan olayların ardından ise aynı hâkim tarafından seçim tekrarı kararı verilmişti.

Seçimin iptal edilerek 2 Haziran’da yapılmasına karar verilmesinin üzerine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da ilçeye gitti.

MÜCADELE EDECEĞİZ

MHP’li yetkililerin, mühürsüz oy torbaları kullanıldığı iddiasıyla seçimin iptal edilmesi için Pınarbaşı İlçe Seçim Kurulu’na yaptığı başvuruda kurulun, 6 evet, 1 ret oyuyla seçimlerin yenilenmesine karar vermesine dair bir değerlendirmede bulunan Başarır, şu ifadelerde bulundu: “Bu karar utanç verici bir karardır. Neymiş, bazı çuvallarda kırmızı mühür yokmuş. Sen değil misin, binlerce mühürsüz zarfı kabul eden! Kaldı ki o çuvallardaki kullanılan oyların tüm ıslak tutanakları elimizde, itiraz eden partilerin imzaları da altında. Neymiş, ‘mühür eskimiş, mühür düşmüş’ seçimi iptal ediyorlar. Burada genel başkan yardımcımız, ben, milletvekillerimiz, ilçe başkanımızla birlikte hakkımızı yedirmeyeceğiz. Hakkımızı yemeye kalkmasınlar midelerine otururuz!” CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da 2019 yılında İstanbul’da bu kararın bir benzerinin yaşandığını anımsatarak, şunları ifade etti:

“Türkiye demokrasi tarihi çok şey gördü ama bitmiş seçimlerin tekrarını görmemişti. Bunun adı zorbalıktır, ahlaksızlıktır, demokrasi düşmanlığıdır. Bir önceki seçimlerde zorbalıkla alınan bu belediyeyi bu defa vermeyeceğiz. Bu ülkeyi seven herkesin Pınarbaşı’ndaki bu hukuksuzluğa karşı sahip çıkması ve bu sandıktan çıkan sonuca destek vermesi gerekiyor

Konu ile ilgili konuşan CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, karara yönelik itiraz dilekçesinin İl Seçim Kurulu’na sunulduğunu aktardı.

TÜRKEŞ TAKINTISI

Keskin, “Hukuka ve adalete bir darbe yapılıyor. Oy torbalarındaki mührün olmadığını iddia ediyorlar ancak zarfların içerisindeki 4 pusuladan ikisini saydırıp ikisini iptal ettirmek istiyorlar” dedi. Oyların iki kere sayıldığını dile getiren Keskin, “Oylar tekrar tekrar sayıldı ve ıslak imzalı tutanaklar da mevcut. Şüpheli hiçbir durum yok. Alparslan Türkeş’in baba ocağı maksatıyla vermek istemiyorlar. Hâkim döverek, tehdit ederek seçimi iptal ettirdiler. Bizim bu karara karşı yaptığımız başvurunun bir an önce kabul edilmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

MHP TEMSİLCİSİ ONAYLADI

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de “İlçe Seçim Kurulu MHP’lilerin ablukası altına alındı” dedi. Hâkimi dövüp, küfürler edip seçimi iptal ettiriyorlar. İl Seçim Kurulu’na gerekli başvurumuzu yaptık. Mücadele etmekten asla pes etmeyeceğiz. Buradan da hakkımız teslim edilmezse YSK’ye başvuracağız. Deniz Yağan, Pınarbaşı ilçesinin yeni belediye başkanıdır. Kimse bu konuda en ufak bir tereddütte bulunmasın.

Seçim sonuçları açıklanırken bile AA’nın verilerinde bile bir an olsun geriye düşmedik” diyen Genç şöyle konuştu: “2019’da da aynı iki aday yarıştı. O dönem de hakkımız gasp edildi. Ayrıca bu oylar iki kere sayıldı ve tutanak altına aldı. Bu kararda da MHP temsilcilerinin de imzası var. Belediyeyi kaybettikleri için kendi kararlarına bile itiraz ediyorlar”