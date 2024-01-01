Türkiye 2024'e "merhaba" dedi

Türkiye, 2024 yılına 'Merhaba' dedi. 2024 yılı İstanbul'da, Beyoğlu, Beşiktaş ve Kadıköy'deki meydanlarda düzenlenen kutlamalarla karşılandı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, bu yıl da coşkulu kalabalığa sahne oldu.

Kentin işlek caddeleri yeni yıla saatler kala yurttaşlar tarafından dolduruldu.

Haliç'te gökyüzünü havai fişekler aydınlatırken, Galata Kulesi'nde de ışık gösterisi sergilendi.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen çok sayıda yurttaş ve turist, yeni yılı Taksim Anıtı önünde karşıladı.