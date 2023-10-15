Türkiye A Milli Futbol Takımı, Euro 2024 biletini aldı

Letonya'yı 4-0 yenen A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılmayı garantiledi.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Türkiye ile Letonya karşılaştı. Letonya'yı 4-0 yenen A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılmayı garantiledi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı 4-0 mağlup ederek, Almanya'da düzenlenecek UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılmayı garantiledi. A Milli Takım'a galibiyeti getiren goller; 58. dakikada Yunus Akgün, 81. ve 90+2'de Cenk Tosun ve 88. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.