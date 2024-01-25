Türkiye, AİHM davalarında ‘şampiyon’

Türkiye, geçen yıl AİHM’de bekleyen 23 bin 400 dava ile en yüksek başvuru sayısına sahip ülke oldu. Türkiye ile ilgili 78 kararın en az 72'sinde hak ihlali tespit edilirken, ihlal tespit edilmeyen karar ise 3 oldu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) yıllık raporu yayınlandı. AİHM Başkanı Siofra O'leary'nin basın toplantısı ile açıkladığı raporda; 2022 yılında 74 bin 650 olan bekleyen dava sayısı, 2023 yılı sonu itibariyle 68 bin 450 olarak kaydedildi. Türkiye 23 bin 400 bekleyen dava ile 2023'te en yüksek başvuru sayısına sahip ülke oldu. Türkiye'yi 12 bin 450 dava ile Rusya takip etti. En çok başvuru yapılan üçüncü ülke 8 bin 750 dava ile Ukrayna, olurken onu sırasıyla 4 bin 150 dava ile Romanya ve 2 bin 750 dava ile İtalya izledi.

Raporda ihlallere de yer verildi. Buna göre Türkiye'den toplam 78 kararın en az 72'sinde hak ihlali tespit edilirken, 3 kararda ihlal tespit edilmedi. Tespit edilen hak ihlalleri şöyle:

"-Etkin soruşturma eksikliği (Madde 2): 2

-İnsanlık dışı/aşağılayıcı muamele (Madde 3): 3

-Özgürlük ve güvenlik hakkı (Madde 5): 16

-Adil yargılanma hakkı (Madde 6): 17

-Kanunsuz ceza olmaz (Madde 7): 1

-Özel hayat ve aile hayatına saygı (Madde 8): 15

-İfade özgürlüğü (Madde 10): 10

-Toplanma ve örgütlenme özgürlüğü (Madde 11): 16

-Ayrımcılığın önlenmesi (Madde 14): 1

-Mülkiyetin korunması: 4

-Eğitim hakkı ihlali: 1"