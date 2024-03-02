Türkiye Almanya Film Festivali 8 Mart'ta başlıyor

Mahir KANAAT

28. Türkiye Almanya Film Festivali 8-17 Mart arasında gerçekleştiriliyor. 8 Mart saat 19.00’da Tafelhalle yapılacak törenle başlayacak olan etkinlikte bu yıl 37 uzun, kısa ve belgesel film yer alıyor. 16 filmin Almanya, uluslararası ve dünya prömiyerleri ilk kez festivalde gerçekleştirilecek. Toplam 25 film ise festivalin ödülleri için yarışıyor. Sanatçılarla düzenlenen birçok film söyleşisine ek olarak, Türkiye ve Almanya’da gerek sinema sanatına gerekse toplumsal gündeme damgasını vuran önemli konular festival buluşmaları kapsamında söyleşi ve tartışmalarla ele alınacak. 8 Mart’taki açılışta bu yılki onur ödüllerini almak için İris Berben ve Hale Soygazi hazır bulunacaklar. Festival, Türk-Alman yönetmen Aslı Özarslan’ın "Dirsek" adlı filmiyle açılacak.

KADINLAR ÖN PLANDA

Ayten Akyıldız'ın yönetmenliğini yaptığı festivale geçmişte olmadığı kadar ilk kez bu yıl kadınlar damga vuruyor. Gerek festival ekibinde, gerekse filmleri ve hikâyeleriyle etkinliğe katılan kadın yönetmen ve oyuncular farklı perspektifleri ele alıyorlar. Uzun ve Kısa Film Yarışmaları Seçici Kurullarına da bu yıl iki uzman kadın başkanlık yapıyor.

Ödül Töreni 16 Mart saat 21.00’da CineCittà-Arena’da gerçekleştirilecek ve toplam dört yarışmada verilecek dokuz ödül sahiplerini bulacak.