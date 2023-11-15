Türkiye Almanya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri sırasında Türkiye Almanya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşıyor. Birçok insan Türkiye Almanya müsabakasının hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki Türkiye Almanya maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak, ne zaman?

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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri sürerken Türkiye ile Almanya hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Maç pek çok sporsever için ilgiyle bekleniyor. Peki Türkiye Almanya maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Tüm detaylar haberimizde: Türkiye Almanya maçı hangi kanalda? Türkiye Almanya hazırlık maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Türkiye Almanya maçı ne zaman? Türkiye Almanya hazırlık maçı için ilan edilen fikstür tarihi 18 Kasım Cumartesi saat 22:45 şeklinde. Maç Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Türkiye Almanya canlı izle Türkiye Almanya maçını TRT 1'in internet adresi üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Türkiye Almanya Maçını Canlı İzlemek için Tıklayınız Türkiye Almanya maçını yönetecek hakemler, maç günü beklenen hava durumu ve takımların hangi ilk on birler ile sahaya çıkacaklarını günün ilerleyen saatlerinde ilan edildikçe gazetemizin internet sayfasında yer alacaktır.