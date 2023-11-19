Türkiye, Almanya'yı 3-2 mağlup etti

Türkiye, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Almanya'yı 3-2 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Almanya’yı 3-2 mağlup etti.

Karşılaşma, Almanya ile Türkiye arasında Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda oynandı.

Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve penaltıdanYusuf Sarı kaydetti.

Almanya’nın golleri ise Havertz ve Füllkrug’dan geldi.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

5’inci dakikada Henrichs pasını ceza sahası içindeki Sane’ye aktardı. Sağ çaprazdaki Sane’nin penaltı noktasına gönderdiği pasa Havertz’in sağ ayağıyla yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.

38’inci dakikada Abdulkerim Bardakcı’nın savunma arkasına gönderdiği pasa iyi hareketlenen Ferdi Kadıoğlu topla buluştuktan sonra sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Ferdi’nin sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta top kaleci Trapp’ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

45+2’nci dakikada Kaan Ayhan’ın ceza sahasına yaptığı ortada topla arka direkteki Kenan Yıldız buluştu. Kenan’ın topu düzelttikten sonra sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak önce üst direk ardından yan direğe çarparak ağlara gitti.

İLK YARI, TÜRKİYE'NİN ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONA ERDİ

Mücadelenin ilk yarısı Ay-yıldızlıların 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

49’uncu dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Wirtz, çalımlarla ilerledikten sonra pasını Füllkrug’a verdi. Füllkrug’un ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta top direğe çarparak ağlara gitti.

71’inci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Yusuf Sarı, meşin yuvarlağı kaleci Trapp’ın müdahalesine rağmen sağ köşeden ağlarla buluşturdu.

YILDIZ VE SARI'NIN MİLLİ FORMA İLE İLK GOLLERİ

Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı, milli forma ile ilk gollerini Almanya karşısında attı.

Almanya ile oynanan hazırlık maçında milli formayı 2’nci kez giyen Kenan Yıldız, 45+2’nci dakikada A Milli Futbol Takımı’nın ikinci golünü kaydetti.

Milli formayı 3’üncü kez giyen Yusuf Sarı ise 71’inci dakikada penaltıdan attığı gol ile Ay-yıldızlıların üçüncü golünü attı.