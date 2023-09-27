Türkiye basın tarihinin asırlık çınarı unutulamaz

Hıfzı Topuz gerek yaşamıyla, gerekse yaptıkları ve yazdıklarıyla mesleğimizin zirvelerinde dimdik durdu. Hepimize örnek oldu. Yaşamaya da devam edecek.

Haber Merkezi

Basının duayen ismi gazeteci yazar Hıfzı Topuz İstanbul’da hayatını kaybetti. Direnmekten vazgeçmemek lazım, dimdik durmak lazım, kafa tutmasını bilmek lazım, diyen Topuz, bir asırlık hayatında 51 kitap yazdı Gazeteci-yazar Hıfzı Topuz, 100 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Topuz’un ölüm haberini verdiği açıklamasında “Uzun yıllar gazeteci ve yazar olarak başarıyla çalışan en kıdemli üyelerimizden Sevgili Hıfzı Topuz’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. TGC ve basın emekçilerinin örgütlenmesine büyük destek veren Hıfzı Topuz’u hiç unutmayacağız. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz" denildi.

TGC’nin en kıdemli üyelerinden, önceki Onur Kurulu Başkanlarından olan Topuz, Cumhuriyetin ilan edildiği 1923 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Gazeteciliğe 1947 yılında Akşam Gazetesi’nde muhabir olarak başladı. 1958’e kadar bu gazetede stihbarat şefi, yazı işleri müdürü ve genel yayın müdürü olarak çalıştı. İstanbul Gazeteciler Sendikası Başkanlığı’nı yaptı. Strasbourg Üniversitesi’nde devletler hukuku ve gazetecilik alanlarında yüksek lisans ve yine Strasbourg Hukuk Fakültesi’nde gazetecilik doktorası yaptı. Paris’te UNESCO Genel Merkezi’nde, İletişim Sektöründe Özgür Haber Dolaşımı Şefi olarak çalıştı (1959-1983). Uluslararası gazeteci örgütleri arasında işbirliği, basın ahlakı ve gazetecilerin korunması projelerini yönetti, Afrika ülkelerinde, Hindistan’da, Filipinler’de gazetecilik eğitimi seminerleri düzenledi. Kara Afrika’da Kırsal basın projesini oluşturdu. Anadolu, İstanbul ve Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültelerinde dersler verdi. TRT’de Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı (1974-75). 1993’te BRT İstanbul Radyo ve Televizyon Genel Yayın Koordinatörlüğü yaptı. 1986’da İletişim Araştırmaları Derneği’ni (İLAD) kurdu. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nda iletişim Komitesi Başkanlığında bulundu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Onur Kurulu Başkanlığı’nı yaptı. TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’nü, 2003 yılında TGC Basın Özgürlüğü Ödülü’nü, 2020 yılında Nazım Hikmet Dostluk Ödülü’nü aldı. İngilizce ve Fransızca biliyordu. Evli ve bir çocuk sahibiydi.

HER YILA BİR KİTAP

İlk kitabı Kara Afrika’yı 1970’de yayımlayaan Tophuz 51 kitap yazdı. Basında Tekelleşmeler , Siyasal Reklamcılık, Meyyale, Gazi ve Fikriye, Başın Öne Eğilmesin, Vatanı Sattık Bir Pula, bunlardan sadece bir kaçı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "Duayen gazeteci ve yazar Hıfzı Topuz’un vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve basın camiasına başsağlığı diliyorum. Ömrü boyunca yazmaya ve bilgi birikimini nesilden nesile aktarmaya devam eden Topuz, eserleriyle daima yaşayacak" ifadelerini kullandı.

SOSYALİZM SEVDALISIYDI

Türkiye Gazeteciler Sendikası; ‘Onlar devrildi, biz kaldık. Direnmekten vazgeçmemek lazım, dimdik durmak lazım, kafa tutmasını bilmek lazım, tehlikeyi göze almak lazım.’

Sendikamızın kurucularından, eski başkanımız ve gazeteciliğimizin asırlık çınarı Hıfzı Topuz’u kaybettik. Nitelikli haberciliğini, onurlu mücadelesini ve bilgece öğütlerini asla unutmayacağız. Güle güle Başkan!

Atilla Özsever: Ömrünü aydınlanmaya, gazetecilerin ve iletişim dünyasının sorunlarına adayan, çözümler üretmeye çalışan bir Cumhuriyet aydınıydı. Gençliğinden itibaren savaşsız, sömürüsüz, sınıfsız dünya özlemine sadık, sosyalizm sevdalısı bir devrimciydi…

Emre Kongar: Sevgili dostum, değerli gazeteci ve yazar Hıfzı Topuz da aramızdan ayrıldı. Yüz yıllık bir çınardı, Cumhuriyet Çınarı! Çok üzgünüm, çok. Yeri doldurulamayacak bir değerdi.

Meryem Göktepe: Koca bir tarih, büyük Çınar Hıfzı Topuz da bizi terketmiş. Bıraktıkları rehber olsun gerçeği kovalayanlara.