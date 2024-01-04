Türkiye, Bulgaristan ve Romanya, Karadeniz'deki mayınların temizlenmesi için anlaşma imzalayacak

Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev, Karadeniz'deki mayınların temizlenmesi konusunda Türkiye ve Romanya ile gelecek hafta İstanbul'da anlaşma imzalayacaklarını duyurdu.

Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev, Karadeniz'deki mayınların temizlenmesi konusunda Türkiye ve Romanya ile gelecek hafta İstanbul'da anlaşma imzalayacaklarını duyurdu.

Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) haberine göre, Tagarev, ülkenin güneybatısındaki Blagoevgrad kentinde, Karadeniz'deki deniz mayınlarıyla mücadeleye ve Umman Denizi ile Kızıldeniz'de kaçırılan Bulgarlara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tagarev, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'nin Karadeniz'deki mayınların temizlenmesi konusunda gelecek hafta İstanbul'da anlaşma imzalayacağını bildirdi.

Bunun metni ve konsepti üzerinde anlaşmaya vardıklarını kaydeden Tagarev, "Önümüzdeki hafta yardımcım imza için İstanbul'da olacak, böylece bu görev yakında başlayacak." ifadesini kullandı.

Tagarev, "Rusya tarafından Ukrayna'da başlatılan savaş, topraklarımız ve seyrüsefer güvenliğimiz açısından riskler doğurmaktadır ve bu riskleri en aza indirmek için üç ülkenin donanmaları mayınları temizleyecek." dedi.