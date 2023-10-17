Türkiye de aralarında: Suudi Arabistan 6 ülke için yeni vize kararını duyurdu

Suudi Arabistan Turizm Bakanlığı, aralarında Türkiye'nin de olduğu 6 ülkenin vatandaşları için giriş vizesi almayı kolaylaştıracaklarını duyurdu.

Dünya 17.10.2023 13:01 Giriş: 17.10.2023 13:01

Güncelleme: 17.10.2023 13:06 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Suudi Arabistan Turizm Bakanlığı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 6 ülkenin vatandaşları için giriş vizesini kolaylaştıracak yeni prosedürler duyurdu. Suudi Arabistan Turizm Bakanlığı'nın X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Krallığı'nın ziyaret vizesi kapsamını 6 ülkeye genişlettiği belirtildi. ÇALIŞMA İZNİNİ KAPSAMIYOR 6 ülkeden ziyaret vizesinin elektronik veya Suudi Arabistan'a giriş sırasında alma kolaylığının sağlanacağı aktarılan açıklamada, söz konusu ülkelerin Türkiye, Panama, Saint Kitts ve Nevis, Seyşeller, Mauritius ve Tayland olduğu ifade edildi. Açıklamada, söz konusu vizenin Suudi Arabistan'da çalışmayı kapsamadığı kaydedildi. Suudi Arabistan, 2030 vizyonu çerçevesinde 2016 yılında turizmi geliştirmek amacıyla ülkedeki tarihi ve kültürel alanları ziyarete açmıştı.